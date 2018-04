kegeln : Jetzt bei DM in die Vollen

Sportkeglerin Evelin Hoormann für Deutsche Meisterschaften im Einzel und im Dreibahnenwettbewerb qualifiziert

von Thomas Willmann

25. April 2018, 23:00 Uhr

Gleich zwei Fahrkarten zu deutschen Meisterschaften löste Sportkeglerin Evelin Hoormann vom SVF Neustadt-Glewe. Bei den in Wolfsburg ausgetragenen Landesmeisterschaften Dreibahnen, mit den Disziplinen Bohle, Schere und Classic, belegte Hoormann in der Altersklasse Damen B (60 Jahre+) hinter Titelträgerin Ilona Müsch aus Waren den zweiten Platz. Zur DM an gleicher Stelle wird sie von Elke Lucht (Neu Kaliß) begleitet, die sich als Vierte ebenfalls qualifizierte. Überzeugende Leistungen boten auch Reinhard Gercke (Neu Kaliß) und Klaus Pupke (Lübtheen), die bei den Herren B auf den Rängen vier und fünf landeten. Seinen ersten Start in diesem Wettbewerb beendete Thomas Eissing (Lübtheen) bei den Herren A (50+) als respektabler Siebter.

Bei den MV-Einzelmeisterschaften in Neukloster gewann Evelin Hoormann mit 832 Holz ihre zweite Silbermedaille, was gleichbedeutend mit DM-Ticket Nummer zwei war. Erneut musste sie sich nur Ilona Müsch geschlagen geben. Für Elke Lucht (822) reichte es diesmal zum achten Platz. Die deutschen Einzelmeister werden in Neumünster ermittelt. Die dortige Anlage unterzogen die übrigen MV-Kegler schon einmal einem Test. Bei den Junioren (U23) waren drei Startplätze zu vergeben. Pascal Sentner (Alt Jabel) schrammte als Vierter (864) nur knapp am Podest vorbei – angesichts der aus Bundesliga-Spielern bestehenden Konkurrenz eine beachtliche Leistung. Jonas Jalaß (Lübtheen) wurde Siebter. Sehr zufrieden mit seinem Abschneiden zeigte sich Martin Steuber. Der Grabower spielte als Fünftplatzierter 883 Holz. Damit fehlten ihm nur fünf Holz zu Bronze.



weitere regionale Platzierungen: LM Dreibahnen Herren A: 10. Olaf Franck (Neu Kaliß), 12. Axel Schmidt (Grabow), 13. Bernd Lindner (Lübtheen)





Herren B: 11. Marco Bruhn (Neustadt-Glewe)





LM Einzel Herren A: 21. Bernd Lindner

Herren B: 10. Reinhard Gercke (Neu Kaliß), 18. Ralf Meyer (Lübtheen)