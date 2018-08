fussball : Konstanz war ein Fremdwort

Fußball-Landesliga West: Beim SV Blau-Weiß Polz ging es in der vergangenen Saison leistungsmäßig ständig auf und ab

von Thomas Willmann

06. August 2018, 23:00 Uhr

Au Backe. Das letzte Testspielergebnis der Landesliga-Fußballer vom SV Blau-Weiß Polz sollte besser kein Maßstab für den unmittelbar bevorstehenden Start in die Spielzeit 2018/19 sein. Beim befreundeten niedersächsischen Bezirksligisten VfL Breese-Langendorf setzte es eine 1:9-Packung. Die Polzer traten mit einer gemischten Elf und ohne Trainer Steffen Willuweit an, der sich ebenso wie einige Spieler noch im Urlaub befand. „Das entschuldigt natürlich so ein Ergebnis nicht, spiegelt aber die wiederkehrende Problematik unserer Vorbereitung wider.“ Erschwerend kam diesmal hinzu, dass zwei vereinbarte Testspiele vom Gegner abgesagt wurden. Von einer wirklichen Struktur im eigenen Spiel kann deshalb noch keine Rede sein. Die wird man sich in den kommenden Wochen erarbeiten müssen, verbunden mit der Hoffnung, dass es ergebnistechnisch nicht allzu dicke kommt. Dass am Sonnabend im heimischen Waldstadion mit dem Derby gegen die SG 03 Ludwigslust/Grabow gleich ein „knackiger Gegner“ wartet, betrachten die Polzer mit gemischten Gefühlen. Aber bekanntlich wächst man ja an den Aufgaben.

Ein Blick zurück auf die vergangene Saison zeigt, dass die Blau-Weißen als Meisterschaftssiebter mit ihrer Bilanz von 12 Siegen, drei Unentschieden und 15 Niederlagen – das entspricht 39 Punkten bei einem Torverhältnis von 54:65 – jenseits von gut und böse rangierten. Nach oben ging nichts, man lief auf der anderen Seite aber auch nie ernsthaft Gefahr, um den Klassenerhalt fürchten zu müssen. Die Rückrunde (20 Punkte) war zwar nicht deckungsgleich mit der Hinrunde (19 Punkte), lieferte aber gewissermaßen ein Spiegelbild. Als weitere Auffälligkeit bleibt festzuhalten, dass es die Polzer weder vor der Winterpause noch zum Saisonende hin schafften, ihre eigentlich gute Ausgangsposition entsprechend auszubauen. Die erste Halbserie schloss die Mannschaft mit drei Niederlagen in Folge ab, der Saisonabschluss geriet mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden nicht viel besser.

Ansonsten kennzeichnete ein ständiges Auf und Ab den Saisonverlauf der Blau-Weißen. Da wechselten bärenstarke Auftritte, wie das 0:0 gegen den FC Schönberg, das mit der schweren Verletzung von John Mäder allerdings teuer erkauft wurde, oder der 3:2-Sieg über den späteren Verbandsliga-Aufsteiger FSV Kühlungsborn mit herben Enttäuschungen wie den Niederlagen in Plate (1:3) und beim abgeschlagenen Schlusslicht in Gadebusch (1:2). Diese Schwankungen waren auch den Verantwortlichen teilweise unerklärlich.

Sucht man nach einem zusammenfassenden Begriff, so trifft es „fehlende Konstanz“ wohl am besten. „Das zog sich durch alle Bereiche, angefangen bei unseren Besetzungsproblemen.“ Der Kader erwies sich in der Breite als nicht stark genug, um die wiederkehrenden Ausfälle über eine ganze Serie aufzufangen. Trainer Steffen Willuweit sah sich in Sachen Aufstellung immer wieder zu Experimenten gezwungen, musste Spieler auf ihnen ungewohnten Positionen bringen. Und die Polzer Verantwortlichen befürchten, „dass für die neue Saison diesbezüglich keine grundlegende Besserung in Sicht ist.“

Die größten Baustellen taten sich in der Offensive auf. Man ließ viel zu viele klare Chancen liegen und, was es noch bitterer machte, lud den Gegner im direkten Gegenzug durch haarsträubende individuelle Schnitzer förmlich zum Toreschießen ein. „Aus diesen Fehlern müssen wir lernen und insgesamt viel effektiver agieren“, fordert Steffen Willuweit. Der Polzer Trainer hätte sich für die neue Saison mehr Konkurrenz auf der Torwartposition gewünscht. Nicht zuletzt, um Steffen Gebert die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Doch trotz einiger vielversprechender Gespräche ist daraus letztlich nichts geworden.

Auch ansonsten tut sich personell nicht viel. Verkraften muss man die Abgänge der Routiniers Christoph Neumann, der frühzeitig aus beruflichen und familiären Gründen seinen Rückzug erklärt hatte, und John Mäder. „Jonny“, der durch seine schwere Fußverletzung fast die komplette Rückrunde ausfiel, wechselt zum Landesklassen-Absteiger LSV Schwarz-Weiß Eldena, wo er gemeinsam mit dem in Polz ebenfalls bestens bekannten Robert Wallbaum die Trainerposition ausfüllen wird. Zudem fehlt Stefan Uller zumindest für ein halbes Jahr wegen eines Auslandspraktikums. In wie weit die Studenten im Team voll mitziehen können, bleibt abzuwarten. Auf der Habenseite stehen die Brüder Fabian und Christian Permin, die von Eldena zu den Blau-Weißen kommen.

Unter dem Strich erwarten die Polzer eine anspruchsvolle Saison. Nicht zuletzt, weil man mit den „Neuzugängen“ aus der Ost-Staffel, TSV Graal-Müritz und SV Warnemünde, zwei spielstarke Mannschaften hinzubekommen habe. „Wir hoffen, dass wir uns wieder im gesicherten Mittelfeld etablieren können. Das ist Aufgabe genug.“