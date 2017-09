motorsport : Ludwigsluster können auch Cross

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Thomas Willmann

erstellt am 11.Sep.2017 | 23:00 Uhr

Das gesamte Team vom MC Ludwigslust war die Tage vor dem großen Showdown im heimischen Motodrom mächtig nervös. Die ergiebigen Regenfälle hätten die Veranstaltung mit ihren Motocross-Landesmeisterschaftsläufen leicht ins Wasser fallen lassen können. Doch es war wohl ein Wink des Himmels, dass man mit dem Sonntag den einzigen Sonnentag des Wochenendes abgepasst hatte. Die Zuschauer kamen in Scharen, und so konnte der Club alle seine Ziele erreichen: Zuschauerrekord, Fahrerrekord und eine Stimmung, die kaum zu übertreffen war. Letzteres lag sicher auch am überzeugenden Auftritt von Denny Fraaß.

