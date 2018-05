radball : Mit fünftem Platz sehr gut verkauft

Lüblower U17-Radballer Toni Herrmann und Lars Richter überzeugten beim DM-Finalturnier in Nufringen mit starken Leistungen

von Thomas Willmann

02. Mai 2018, 23:00 Uhr

„Ich bin schon ein bisschen stolz auf meine Jungs. Angesichts der eingeschränkten sportlichen Voraussetzungen im Radball-Norden war es eine super Leistung“, kommentierte Burkhard Protz, Vereinsvorsitzender des SV Wanderlust Lüblow, den fünften Platz, den seine Schützlinge Toni Herrmann und Lars Richter beim Finale der deutschen U17-Meisterschaften im württembergischen Nufringen (bei Stuttgart) erreicht hatten. Herrmann/Richter wiederholten ihren Vorjahreserfolg, zählen damit in ihrer Altersklasse erneut zu den besten acht Teams in Deutschland.

In Nufringen spielten acht Teams aus fünf Bundesländern im Modus jeder gegen jeden um den Titel. Die Ansetzung wollte es so, dass es die Lüblower in ihren ersten beiden Spielen gleich mit den Topfavoriten zu tun bekamen. Sowohl gegen die SG Langenwolschendorf (Thüringen), als auch gegen die Titelverteidiger aus Großkoschen (Brandenburg) schlugen sie sich wacker, verloren jeweils mit 1:3. Nach diesen einkalkulierten Niederlagen ging das Finale für das MV-Duo quasi erst richtig los. Mit den Jungs aus Laubach warteten zwei alte Bekannte. Es entwickelte sich wieder ein packendes Duell, in diesem Fall mit dem besseren Ende für die Lüblower. Durch den 3:2-Sieg konnten die ersten Punkte verbucht werden. Ärgerlich war das 2:2 gegen den RV Kemnat zum Abschluss des ersten Turniertages.

Die Devise für den Vergleich mit dem RSV Öflingen war klar formuliert: „Wir wollen uns für die Niederlage beim Halbfinale revanchieren.“ Aber daraus wurde leider nichts. Das Team aus dem Badischen behielt mit einem 3:1 erneut die Oberhand. Dafür konnten Herrmann/Richter anschließend die Dauerrivalen vom RV Bilshausen (Niedersachsen) mit 1:0 bezwingen. Auch gegen die SG Zeitz lief es zunächst vielversprechend. Aber trotz 2:0-Führung bekamen die Lüblower die Partie nicht wirklich in den Griff. Die Zeitzer agierten in der ein oder anderen Situation einfach cleverer, nutzten gegnerische „Angebote“ gnadenlos aus und sicherten sich durch einen 4:2-Sieg die Bronzemedaille.

Entschieden wurde die Meisterschaft im letzten Spiel. Die Großkoschener Zwillinge Eric und Tim Lehmann gewannen durch ein 4:2 gegen Nils Kebsch und Manuel Paschka (Langenwolschendorf) ihren bereits fünften DM-Titel.