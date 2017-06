kreissportbund : Nichts an sportlichem Reiz verloren

vergrößern 1 von 5 Foto: jens herklotz 1 von 5









Die Kinder- und Jugendsportspiele des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim sind für die Nachwuchssportler im Kreis weiterhin eine „große Nummer“. Dafür lieferte die inzwischen sechste Auflage einen eindrucksvollen Beleg. Am zentralen Wettkampf-Wochenende ging es an zwölf Wettkampfstätten hoch her. Rund 200 junge Leichtathleten aus 15 Vereinen und der Grundschule Wittenförden ermittelten auf dem Ludwigsluster Sportplatz „Erwin Bernien“ ihre Sieger.

von Thomas Willmann

erstellt am 27.Jun.2017 | 23:00 Uhr