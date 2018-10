fussball : Tabellenführer zu stark

B-Juniorinnen der SG 03 Ludwigslust/Grabow beenden 3. Verbandsliga-Spieltag mit Sieg und Niederlage

von Thomas Willmann

23. Oktober 2018, 23:00 Uhr

Am 3. Verbandsliga-Spieltag hatten die B-Junioren-Fußballerinnen der SG 03 Ludwigslust/Grabow den TSV Stralsund und die zweite Mannschaft vom 1. FC Neubrandenburg im Grabower Waldstadion zu Gast. Auch diesmal ging es in einem Dreierturnier mit jeweils 2x20 Minuten Spielzeit um Tore und Punkte.

Im ersten Spiel merkte man den SG 03-Mädchen die Nervosität deutlich an. Schließlich ging es gegen Tabellenführer Stralsund. Unsicherheiten und Fehlpässe führten zu zwei schnellen Gegentoren (7. und 9.). Obwohl sich die Mannschaft danach fing, ging es mit einem 0:3 (18.) in die Kabine. Wobei diesem Treffer aus SG 03-Sicht eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorausging. Auch im zweiten Abschnitt „klingelte“ es nur auf einer Seite. Stralsund erhöhte durch einen Handneunmeter auf 4:0 (26.). Nachlassende Kondition und Konzentration begünstigten das 5:0 (36.). Damit nicht genug. In der Schlussminute unterlief den SG 03-Mädels auch noch ein Eigentor.

Diese herbe Niederlage zeigte Wirkung. Insbesondere im Spielaufbau fehlte es gegen Neubrandenburg II an der gwohnten Souveränität. Kämpferisch gaben die Mädchen aber alles und verdienten sich so den 2:1-Sieg. Die Tore für die SG 03 Ludwigslust/Grabow erzielten Nele Korup (2.) und Pia Dücker (29.).