Parchimer TriAthlet in Südafrika dabei : Chris Martin startet bei Ironman-WM in Südafrika

Start in Port Elizabeth stand nach Arbeitsunfall lange Zeit auf der Kippe / Wettkampf beginnt Sonntag früh

von Thomas Zenker

28. August 2018, 23:28 Uhr

Der Parchimer Triathlet Chris Martin erkundet in dieser Woche schon die Gegebenheiten im südafrikanischen Port Elizabeth, wo am Sonntag die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft stattfindet. Unmittelbar nach seinem Staffelstart beim 10. Parchimer Triathlon am vergangenen Sonnabend, machten sich Chris Martin und seine Ehefrau Andrea auf den Weg zum Flughafen und ab ging es auf die Südhalbkugel.

Dass der Parchimer überhaupt an der WM teilnehmen kann, grenzt schon an ein kleines Wunder. Denn der Start war nach einer Verletzung, die er sich auf Arbeit zugezogen hatte, in großer Gefahr – Knie-OP (Teilabriss des Innenmeniskus). Dabei stand Chris Martin bis dahin gut im Saft, wurde im Mai Vizelandesmeister im Duathlon in Lubmin und erreichte den Altersklassensieg beim Triathlon in Büchen. Die OP verlief gut und nicht zuletzt durch eigene physiotherapeutische Maßnahmen und die Hilfe in der Physiopraxis Yves Häring in Parchim ging es schnell bergauf. Bereits eine Woche später saß der Parchimer wieder auf dem Rad, nach zwei Wochen begann er locker zu laufen. Ein paar Tage nach dem Fäden ziehen testete der mehrfache Ironman-Teilnehmer seine Form beim Möllner Triathlon und wurde Dritter in der Altersklasse. „Einige meiner Kontrahenten erklärten mich für verrückt, aber es lief einfach besser als ich je gedacht hatte“, so Chris Martin. Von da an wurde es immer besser und der WM-Start war jetzt das einzige Ziel. „Die Ergebnisse der letzten Wochen bestärken mich, die WM in Angriff zu nehmen“, sagte er kurz vor seiner großen Sportreise. Am Sonntag kurz nach halb acht geht es in der King´s Beach ins Wasser auf die 1900 Meter Schwimmstrecke, danach über 90 Kilometer aufs Rad und schließlich per pedes auf den Halbmarathon (21,1 km).