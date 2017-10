volleyball : Einfach zu viel Respekt gezeigt

vergrößern 1 von 1 Foto: dana gau 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 01.Okt.2017 | 23:00 Uhr

Das Auftaktduell in der Dritten Volleyball-Liga Nord der Frauen zwischen den beiden Aufsteigern war eine klare Sache der Berlinerinnen vom TSV Tempelhof-Mariendorf gegen den 1. VC Parchim. Beide Mannschaften haben den Sprung in die nächsthöhere Liga mit souveränen Staffelsiegen in den Regionalligen Nord und Nord-Ost geschafft. Nachdem der erste Satz aus Parchimer Sicht mit 13:25 völlig in die Hosen ging, wusste sich das Team von Ingo Achtelik zwar zu steigern, zum Satzgewinn reichte es aber gegen angriffsstarke Gastgeberinnen nicht (19:25 und 18:25).

