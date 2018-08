10. Parchimer Triathlon : Jubiläum am Wockersee

Morgen 11 Uhr startet die 10. Auflage in der Badeanstalt am Voigtsdorfer Weg / Nachmittag Premiere des DBL Kindergarten-Cups

von Thomas Zenker

23. August 2018, 23:20 Uhr

Morgen feiern Organisator Birger Nickel und sein Helferteam den 10. Geburtstag des Parchimer Triathlon. Ab 9 Uhr geht es los mit dem Sparkassen-Cup (100 m Schwimmen – 4 km Rad – 1000 m Laufen) der Schülerstaffeln, um 11 Uhr gehen die Damen und Herren der Leistungsklasse Vereinssportler ins Wasser und eine Viertelstunde später die Hobbysportler. Start der Erwachsenen-Staffeln erfolgt um 11.30 Uhr. Sie alle absolvieren 500 Meter im Wockersee, 25 km mit dem Rad und 5 km zu Fuß um den See. Damit aber noch nicht genug. Am Nachmittag ab 14 Uhr gehen die Teilnehmer der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen – 40 km Rad – 10 km Laufen) auf die Strecken. Dieser Wettbewerb hatte im Vorjahr Premiere. Eine halbe Stunde danach werden die Jüngsten ihr Können zeigen. Erstmals ist der DBL-Cup für Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter ausgeschrieben. Es treten Zweierteams an, die Lauf-/Fahrrad fahren und Laufen.

Die Geschichte des Triathlons geht zurück bis ins Jahr 2009. Damals startete Birger Nickel mit dem Slogan „Schlag den Nickel“ den ersten Triathlon mit 20 Teilnehmern. Die Veranstaltung stand von Beginn an unter dem Motto „Triathlon für Jedermann“ und erfreut sich seither einer stetig wachsenden Beliebtheit. So gingen im vergangen Jahr rund 250 Aktive an den Start. Zahlreiche Besucher verfolgen Jahr für Jahr das sportliche Ereignis an der Badeanstalt am Wockersee und feuern die Sportler an.

Bis gestern Abend hatten sich rund 110 Einzelstarter, 20 Staffeln und 17 Teilnehmer für die Olympische Distanz in die Starterlisten eingetragen sowie sieben Schülerstaffeln für den SK-Cup. „Mit den Kita-Kindern habe ich kürzlich schon mal ein Training gemacht, das war richtig gut“, sagt Birger Nickel und macht Mut, sich heute oder direkt am Wettkampfort in der Badeanstalt noch anzumelden. Die Großen haben morgen noch noch bis 10.30 Zeit sich gegen eine Startgebühr als Einzelstarter oder Staffel einzutragen. Die Kita-Zwerge (bisher 22 Anmeldungen) brauchen für den DBL-Cup keine Startgebühr bezahlen. Kurzentschlossene sollten bis 14 Uhr vor Ort sein.

Während des gesamten Wettkampftages ist der Voigtsdorfer Weg für den Fahrzeugverkehr gesperrt, um den Teilnehmern Sicherheit zu geben. „Wir bitten vor allem die Anwohner, sich darauf einzustellen und um Verständnis“, so der Parchimer Triathlon-Chef.