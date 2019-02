Parchimer SV Handball : Kinder bleiben am (Hand)Ball

Verantwortliche des Parchimer SV setzen Schwerpunkt auf Nachwuchs / Mädchen und Jungen bei Trainingsgruppen willkommen

von svz.de

03. Februar 2019, 23:59 Uhr

Es gibt ihn immer noch, den Parchimer Handballsport. Gegenwärtig leistet die Abteilungsleitung beim Parchimer SV mit den Übungsleitern und Helfern nach einigen Rückschlägen in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit. Der Schwerpunkt wird dabei eindeutig auf den Kinder- und Jugendsport gelegt.

Nachdem vor einigen Jahren die Parchimer Männermannschaft aufgrund von personellen Problemen die Segel streichen musste, traf das Ende vergangene Saison auch auf die Parchimer Senioren zu. Nach Verletzungen, beruflicher Verpflichtungen oder aus Altersgründen einiger Spieler stellten die Parchimer „Oldies“ den Punktspielbetrieb ein. Einige Spieler wechselten zu anderen Vereinen (Plauer SV, SV Ma/Ga). Einige verblieben aber im Parchimer SV und bestehen dort als „Old Boys“ weiter, organisieren gemeinsame Veranstaltungen und trainieren zusammen mit den Senioren des SV Matzlow/Garwitz abwechselnd in den Sporthallen Spornitz und in der Parchimer Weststadt.

Die PSV-Frauen hatten in letzten Jahren ebenfalls viele Abgänge zu verzeichnen (Studium, Ausbildung). Eine kleine Gruppe trainiert weiterhin am Freitagabend von 20 bis 21:30 Uhr unter Anleitung von Nicole Grote in Parchim in der Sporthalle Weststadt. Hier sind interessierte Sportlerinnen herzlich willkommen.

Erfreulich gestaltet sich die Entwicklung in den Jugendtrainingsgruppen des Vereins. In der Minisportgruppe (5 bis 7 Jahre) finden jeweils dienstags Sportnachmittage unter Anleitung der Übungsleiterinnen Janin Schulz und Ina Löwe statt. Gegenwärtig sind 12 bis 15 Kinder dabei. Marco Wobser, Ralf Schulz und Karsten Teichert trainierten die F- und E- Jugendmannschaften (Jg. 2008 und jünger). Beide Teams verzeichnen in den letzten Wochen Zuwachs von neuen Mädchen und Jungs, die gemeinsam mit den anderen Kindern erstmalig am Spielbetrieb des Bezirkshandballverbandes teilnehmen.

Nachdem die jüngsten bereits Siege bei den in Turnierform ausgetragenen F-Jugend Spielen feiern konnten, blieb dieses Erlebnis bei der E-Jugend bisher aus. Trotzdem lassen die Kinder nicht die Köpfe hängen, trainieren fleißig weiter und stellen sich am Wochenende immer wieder ihren Gegnern. Den Parchimer Nachwuchs komplettieren die C-Jugendlichen. Auch hier gab es einige Abgänge von Spielern. Die Mannschaft mit ihren Übungsleitern Lothar Brockmann und Andreas Wollgast hielt aber zusammen, steigerte sich von Spiel zu Spiel. Der Parchimer SV belegt derzeit einen Mittelfeldplatz in der Bezirksliga West.

Der jüngste Spieler der Mannschaft und erfolgreichste Torschütze Mattes Brockmann trainiert mittlerweile in der Bezirksauswahl seines Jahrganges sowie im Kader der Mecklenburger Stiere Schwerin. Die Parchimer Handballer wünschen Mattes viel Glück beim Tore werfen und Punkte sammeln.

Jetzt in der Winterferienwoche veranstaltet der Parchimer SV von heute bis Mittwoch jeweils von 9 bis 13 Uhr „Handballferien“ in der Sporthalle Weststadt. Und ein Termin steht auch schon fest: Am 6. April findet die „Parchimer Handballparty“ in der Pension am Brunnen statt. Eintrittskarten und Auskünfte dazu gibt es beim Parchimer SV.