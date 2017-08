SC Parchim : Leichtathletikgruppe besucht ISTAF in Berlin

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Einen Familienausflug der besonderen Art unternahm am Sonntag die Leichtathletikgruppe des SC Parchim. Die Reise ging nach Berlin zum ältesten Leichtathletiksportfest der Welt zur ISTAF ins Olympiastadion. Es war für die meisten das erste Mal in so einem großen Stadion mit knapp 45 000 Zuschauern solch eine Atmosphäre zu erleben. Das Starterfeld konnte sich auch sehen lassen. Es war mit acht aktuellen Weltmeistern und mehreren Medaillengewinner der letzten WM gespickt. Den Kindern gelang es außerdem einige Autogramme der Sieger zu ergattern.