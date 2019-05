SV Matzlow/Garwitz Handball : Matzlower Jungs holen Bronze

E-Jugend-Handballer gewinnen beim Landesfinale in Rostock Spiel um Platz drei gegen den HV Altentreptow

von svz.de

21. Mai 2019, 23:20 Uhr

Die E-Jugend-Handballer des SV Matzlow-Garwitz erkämpften bei der Endrunde der Landesmeisterschaft in Rostock den dritten Platz. Die Gegner beim Finalturnier waren der HC Empor Rostock, die Mecklenburger Stiere Schwerin I, ESV Schwerin, HV Altentreptow und HSV Grimmen.

Matzlow startete in der Gruppe mit den Stieren und ESV Schwerin. Alle drei Mannschaften kennen sich sehr gut aus den Spielen in der Bezirksliga. Nach der Eröffnung wurden aber erst einmal die drei Koordinationstests absolviert, die zu einem Drittel in die Turnierwertung einflossen. Danach trafen die Matzlower auf die Stiere. Diese legten ein hohes Tempo vor und führten mit 2:0. Bis zur Halbzeit blieb es beim Zwei-Tore-Rückstand (5:7). In der zweiten Hälfte dominierten dann aber die Schweriner, die am Ende mit 12:7 gewannen. Das zweite Spiel gegen ESV Schwerin, der ebenfalls gegen die Stiere verloren hatte, entschied über den Halbfinaleinzug. Erneut nutzten die Matzlower einige ihrer Chancen zu Beginn nicht und lagen mit 0:2 hinten. Bis zur Halbzeit konnte dieser Rückstand aber in eine 6:4-Führung gedreht werden. Im zweiten Spielabschnitt ließen die Lewitz-Jungs nichts mehr anbrennen und führten durchgängig mit zwei bis drei Toren. Am Ende zogen sie mit dem 10:8-Erfolg als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Dort hieß der Gegner HC Empor Rostock, Sieger der anderen Gruppe. Rostock führte von Beginn an, Matzlow blieb aber mit einem Tor Rückstand lange in Schlagdistanz. Kurz vor der Halbzeit setzten sich die Rostocker dann aber mit 9:5 ab. Da das Spiel Mitte der zweiten Hälfte entschieden war (5:11), versuchten die Matzlower Kräfte für das entscheidende Spiel um die Bronzemedaille gegen Altentreptow zu sparen. Empor gewann am Ende, auch durch ihre starken Torwarte, mit 12:6.

Im kleinen Finale ging Matzlow in Führung, konnte diese aber nicht halten und musste dann sogar einen zwei Tore Rückstand hinnehmen (1:3 und 3:5). In dieser Phase kämpften sich die Jungs aber super zurück und glichen noch zum 6:6 aus. Mit der Halbzeitsirene parierte der Matzlower Torwart auch noch einen Siebenmeter. Die zweite Hälfte dominierten dann die Jungs aus der Lewitz, setzten sich Tor um Tor ab und feierten ausgiebig ihren 12:8 Erfolg.

Bei der Auswertung der Koordinationstests kamen die Matzlower Jungs zusammen mit den Stieren und ESV auf den zweiten Platz und belegten damit auch in der Gesamtabrechnung den dritten Rang. Das Finale um den Landesmeistertitel ging mit 12:5 deutlich an die Mecklenburger Stiere. Die Matzlow/Garwitzer Spieler, deren Eltern und die Trainer sind sehr stolz auf diese tolle Leistung und diesen schönen Saisonabschluss.



SV Matzlow/Garwitz E-Jugend: Til Walther (Tor), Elias Hinz, Tom Hahn, Bjarne Jacobi, Moritz Elsner, Robin Reibstirn, Carlo Warnke, Cedric Hopf, Hannes Grimm, Joe Gatzke