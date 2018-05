Parchimer Segelfreunde : Neue Cadet-Jolle für Parchimer Segler

von Thomas Zenker

02. Mai 2018, 23:34 Uhr

Die Jugendgruppe der Parchimer Segelfreunde hat ein neues Jugendboot. Am Montag wurde die neue Cadet-Jolle übergeben. „Wir freuen uns, dass es trotz des hohen Anschaffungspreises gelungen ist, mit Unterstützung mehrerer Sponsoren die finanziellen Mittel aufzubringen“, sagt Jugendwart Claudia Röhr. Unterstützt wurde der Verein durch die Fielmann-Filiale Parchim, die Stadtwerke Parchim, die Sparkasse Parchim sowie die Familien Schulz (Lübz), Wietzke und Röhr (Parchim) sowie Familie Becken (Jännersdorf).

Die Parchimer Segelfreunde setzen in der Jugendarbeit schwerpunktmäßig auf den Einsatz von Cadet-Jollen. „Dieses Zwei-Mann-Boot ist besonders gut für die Ausbildung junger Segler geeignet“, weiß Claudia Röhr. Schon am kommenden Wochenende geht es für die Parchimer Nachwuchssegler mit dem neuen Boot zur Regatta nach Malchow am Fleesensee.