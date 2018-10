1. Volleyballclub Parchim : Parchimer Team will Führung verteidigen

Landesliga-Volleyballerinnen des 1. VCP haben morgen Heimvorteil in der Fischerdammhalle

von Thomas Zenker

25. Oktober 2018, 23:52 Uhr

Am Wochenende sind fünf Mannschaften des 1. VC Parchim im Liga-Einsatz bzw. bei den ersten Runden zur Landesmeisterschaft. Die erste Frauenmannschaft, derzeit Dritter in der Regionalliga Nord, reist am Sonntag zum Tabellennachbarn VG Elmshorn. Die Gastgeberinnen liegen mit einem Tabellenpunkt weniger hinter den Parchimerinnen (4 Spiele, 10 Punkte) auf Rang vier, haben aber schon fünf Spiele absolviert. Das Duell wird um 15 Uhr in der Boje-C.-Steffen-Halle, Koppeldamm 50 in Elmshorn angepfiffen.

Heimrecht haben die Damen der zweiten Mannschaft morgen ab 10 Uhr in der Landesliga. Die Volleyballerinnen um Trainer Frank Munzig sind mit vier Siegen in die Saison gestartet und Tabellenführer. In der Fischerdammhalle erwarten die Mädels zwei Schweriner Teams, den Tabellenzweiten vom Landesleistungszentrum sowie die bisher noch spielfreie Mannschaft von Einheit Schwerin. „Ich erwarte zwei interessante Vergleiche und bei voller Mannschaftsstärke, dass wir beiden Gegnern Paroli bieten können“, so der Parchimer Coach. Frank Munzig coacht auch am Sonntag an der Seitenlinie und zwar die U18-Mädels bei der Landesmeisterschaft in Malchow. Die U14-Volleyballerinnen um die Trainerinnen Relana Derrath und Katrin Rathsack steigen morgen beim Turnier in Stralendorf in die Meisterschaft ein. Am Sonntag sind die beiden mit den U13-Spielerinnen (zwei Mannschaften des 1. VCP) in der Sporthalle Am Fischerdamm Gastgeber der Südwest-Runde der Landesmeisterschaft. Zu Gast sind ab 10 Uhr zwei Teams des MSV Pampow, vier aus Schwerin und der VV Bergen.