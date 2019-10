Volleyball regionalliga Nord Frauen : Parchims Volleyballerinnen stehen vor schwerer Aufgabe gegen Wiker SV

von Thomas Zenker

In der Volleyball-Regionalliga stehen die Frauen des 1. VC Parchim morgen ab 16 Uhr in der Sporthalle Am Fischerdamm vor der bisher schwersten Saison-Aufgabe. Zu Gast sind die Mädels vom Wiker SV.

Der Tabellenfünfte hat erst zwei Spiele absolviert, gegen die jungen VCO-Mädels mit 3:1 gewonnen und zuletzt gegen die VG Elmshorn beim 2:3 einen Punkt geholt. Dabei ging es im Tie-Break bis in die Verlängerung (14:16). Die Gäste streben wie im Vorjahr (4.) einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. Im März diesen Jahres, beim letzten Aufeinandertreffen gewann der 1. VCP mit 3:1 Sätzen, hatte aber nach der 2:0-Satzführung (18, 19) richtig zu kämpfen (14:25, 26:24), um die drei Punkte festzuhalten. Beim Hinspiel in Kiel gaben die Parchimerinnen damals einen Punkt ab (3:2). „Ich denke, wir werden das schwerste Spiel der bisherigen Saison vor uns haben, bin aber optimistisch“, schätzt auch VCP-Trainerin Janine Carli den Gegner auf Augenhöhe ein. Die Gastgeberinnen hoffen auf die Unterstützung vieler Fans in der Halle.