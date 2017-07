SV Matzlow/Garwitz : Sieg gegen Landesmeister zum Saisonabschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: maga 1 von 1

Wie schon im vergangenen Jahr nahmen die D-Jugend-Handballerinnen des SV Matzlow/Garwitz zum Saisonabschluss am Beach- Ball Open am Zippendorfer Strand in Schwerin teil. Bei bestem Strandwetter sangen die Mädels erst einmal ein Geburtstagsständchen für Sophie Laurien. Sie unterstützte an ihrem 12. Geburtstages die Mannschaft bei diesem gemischten Turnier, bei dem es auch zu Vergleichen zwischen Jungs- und Mädchenteams kam.

So hatten es die Matzlowerinnen im Auftaktspiel mit dem aktuellen Landesmeister der D-Jungen von den Mecklenburger Stieren zu tun. In dieser Begegnung nutzten die Schweriner Jungs ihren körperlichen Vorteil klar aus und so wurden beide Spielabschnitte klar verloren. In der zweiten Partie gegen die Jungs vom ESV Schwerin hatten die Mädchen anfangs noch einige „Berührungsängste“, so dass die Schweriner den ersten Durchgang klar für sich entschieden. Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Jetzt legten die Matzlower Spielerinnen ihren Respekt ab und konnten bis zum 7:7 diese Spielhälfte offen gestalten. Am Ende unterlag man aber mit 7:12 Toren. Das dritte und letzte Vorrundenspiel des Tages war gleichzeitig das einzige Spiel gegen eine Mädchenmannschaft. Gegnerinnen waren die Landesmeisterinnen vom SV Grün Weiß Schwerin. Beide Teams standen sich nach dem freundschaftlichen Vergleich am vergangenen Wochenende am Neustädter Strand erneut gegenüber. Die Matzlower Mädels legten sehr schnell einige Tore vor, beeindruckten damit die Landeshauptstädterinnen und gewannen die erste Halbzeit. Da sie den zweiten Spieldurchgang verloren und beim Beachhandball beide Durchgänge separat gewertet werden, musste der „Shoot Out“ die Entscheidung bringen. Bei den vier Konterläufen konnten sich die MaGa-Mädels mit 3:1 durchsetzen und die Partie gegen die Landesmeisterinnen mit 2:1 für sich entscheiden. Die beiden letzten Platzierungsspiele gegen die Mecklenburger Stiere II und die TSG Wismar gingen verloren, die Partie gegen die Hansestädter erst nach dem „Shoot Out“.

Für die Matzlow/Garwitzer Mädels beginnt nun die wohlverdiente Sommerpause, bevor man sich Ende August zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit zum Trainingslager in Rostock wieder sieht.



Matzlow/Garwitz: Angelina Brauer, Greta Retemeyer, Laura Malcher, Emily Elsner, Pauline Reibstirn, Caroline Schwanz, Leonie Pingel, Sophie Laurien, Lena Günther, Mia Freitag