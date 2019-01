Sportclub Parchim : Starke Gegnerschaft erwartet

Budenzauber um den 21. Unibau-Cup startet heute Abend in der Sporthalle Am Fischerdamm

von Thomas Zenker

10. Januar 2019, 23:22 Uhr

Heute Abend um 19 Uhr fällt der Startschuss zum 21. Universalbau-Cup des SC Parchim in der Sporthalle Am Fischerdamm. Das Hallenfußball-Mitternachtsturnier wird sicher wieder ein Anziehungspunkt für viele Fußballfans. „Ich glaube mit fünf Landesligateams und einer Landesklasse-Mannschaft haben wir in diesem Jahr ein starkes und lukratives Starterfeld gefunden“, ist sich Organisator Alfred Huschka sicher.

Zu den Stammgästen zählt neben dem Gastgeber ohne Zweifel der neunmalige Turniersieger Lübzer SV. Die Brauereistädter gewannen bei der 2. Auflage im Jahr 2000 erstmals den Siegerpokal. Elf Jahre später avancierte der LSV zum Seriensieger und verdiente sich im Vorjahr zum achten Mal in Folge die Siegprämie. 2018 überzeugte das Team von Remo Sahm mit Torgefährlichkeit. Im Jubiläumsjahr des Unibau-Cups erzielten der Torschützenbeste Jonas Holtkamp & Co. immerhin 26 Treffer. Ebenfalls gern gesehen Gäste sind die SG03 Ludwigslust/Grabow und der SV Fortschritt Neustadt-Glewe. Beide Mannschaften schrammten schon knapp am Turniersieg vorbei. Ein erster Platz war ihnen bisher nicht vergönnt. Die Neustädter landeten im Vorjahr auf Rang zwei, punktgleich mit dem Lübzer SV und stellten mit Danny Lach den besten Torwart. Der Sportclub Parchim, der 2018 Dritter wurde, konnte in den Jahren 2001, 2009 und 2010 den Pokal gewinnen. Meistens komplettierten auch Mannschaften aus der Prignitz das Turnierfeld in Parchim. In diesem Jahr waren der Pitzwalker FHV und Wittenberg/Breese (im Vorjahr 4. Platz) eingeplant. Beide sagten jedoch ab. Dafür sind heute Abend zwei brandenburgische Landesligisten mit am Start, der SSV Einheit Perleberg und FK Hansa Wittstock.