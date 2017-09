handball : Steigerung mit erstem Sieg belohnt

vergrößern 1 von 1 Foto: thomas zenker 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 25.Sep.2017 | 23:00 Uhr

Die Handballer des SV Matzlow-Garwitz haben ihren ersten Saisonsieg in der Verbandsliga eingefahren. Die junge Mannschaft setzte sich in heimischer Halle mit 30:28 gegen den SV Crivitz durch und zeigte sich dabei verbessert gegenüber der Auftaktniederlage der Vorwoche in Rostock (21:26). Der MV-Liga-Absteiger wusste kämpferisch zu überzeugen und auch spielerisch waren gute Ansätze zu sehen, die es jetzt durch intensive Trainingsarbeit auszubauen gilt.

