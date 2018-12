Kreisfußballverband Westmecklenburg : Treffsicherheit vom Punkt gefragt

Bei den Futsal-Kreismeisterschaften in der Parchimer Fischerdammhalle fielen neun Entscheidungen erst im Sechsmeterschießen

von Thomas Zenker

18. Dezember 2018, 23:55 Uhr

Die Nachwuchs-Kicker Westmecklenburgs beendeten am Wochenende mit vier Endrunden-Turnieren ihre Futsal-Meisterschaften im Fußballkreis Westmecklenburg. Nachdem in der Vorwoche schon die B-Junioren der SG Zarrentin/Gudow/Seedorf in Wittenburg den Siegerpokal holten, waren jetzt die D- bis F-Junioren an der Reihe. In der Parchimer Fischerdammhalle setzten sich die Teams von SG Sternberg/Brüel (C-Jugend), TSV Goldberg (D-Jugend), SG 03 Ludwigslust/Grabow (E-Jugend) und SG Aufbau Boizenburg (F-Jugend) durch.

„Wir haben spannende Turniere und Spiele gesehen sowie einige Talente beobachtet. Die Organisation hat funktioniert. Turnierleitung, Schiedsrichter und Helfer haben gute Arbeit geleistet“, fasste Alfred Huschka, 2. Vorsitzender des Kreisfußballverbandes, zusammen. Während im Erwachsenenbereich die Futsal-Regeln nicht gerade positiv aufgenommen wurden, scheint sich der Nachwuchs wohl zu fühlen. Vor allem die F-, E- und D-Junioren zeigten spielerisches Verständnis und sehenswerte Aktionen. Dabei standen die relativ vielen Mädchen den Jungs in keiner Weise nach. Es ging zumeist sehr ausgeglichen zu. Sichtbar wurde das unter anderem an den nicht weniger als neun Entscheidungen, die im Sechsmeterschießen fielen.

