Fußball Landesliga West : Wieder Pleite auf Kunstrasen

SC Parchim – SV Warnemünde 1:4 (0:2) / In erster Halbzeit zu zaghaft agiert

von Thomas Zenker

09. Dezember 2018, 23:17 Uhr

Der Tabellenzweite SV Warnemünde verkaufte sich gestern Nachmittag auch als solcher und fuhr mit einem verdienten 4:1-Sieg gegen den SC Parchim und drei Punkten im Gepäck zurück an die Ostsee. Vor allem in der ersten Halbzeit wirkten die Parchimer in den Zweikämpfen zu hektisch und nicht entschlossen genug, um die Gäste entscheidend daran zu hindern, ihr Spiel aufzuziehen.

Als die Hausherren zum ersten Mal offensiver agierten, wurden sie sofort ausgekontert. Eine Flanke von der rechten Außenbahn veredelte Benduhn zur Warnemünder Führung (14.). Ein Distanzschuss von Max Louis Flörke und ein Kopfball von Patrick Cobow verfehlten danach den Gästekasten knapp. Vor der Pause entschied der Referee nach einem Klärungsversuch im Parchimer Strafraum überraschend auf Elfmeter. Benduhn traf zum zweiten Mal.

Mit frischem Mut kehrten die Parchimer aus der Kabine zurück und drückten dem Spiel jetzt den Stempel auf. Schön herausgespielt war der Treffer zum 1:2. Im Mittelfeld spielte Christian Wahls zu Flörke, dessen präziser Pass im Lauf von Sascha Dettmann landete, der eiskalt vollendete (59.). Jetzt wackelte Warnemünde einige Minuten. Doch praktisch aus dem Nichts gelang ihnen zehn Minuten später der Treffer zum 1:3. Nach einer Balleroberung stellte Schäfer aus abseitsverdächtiger Position den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (69.). Die endgültige Entscheidung brachte ein weiterer Konter der Warnemünder, den Apitz zum 1:4 einnetzte (78.). In der Schlussphase vergaben Tom Schätz (Schlenzer neben den Winkel) und Bastian Luther-Schlenker (abgefälschter Freistoß) eine mögliche Resultatsverbesserung. Für die Parchimer war es übrigens im fünften Spiel auf Kunstrasen in dieser Saison die fünfte Pleite.