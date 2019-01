Handball : Auftakt nach Maß

Wittenberger Verbandsliga-Handballer landen 33:27-Heimsieg gegen Neuruppin

von Torsten Gottschalk

28. Januar 2019, 05:52 Uhr

Ein Rückrundenauftakt nach Maß ist den Handballern vom PHC Wittenberge in der Verbandsliga Nord gelungen. Die Männer um Spielertrainer Martin Hückel gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den HC Neuruppin in der vollbesetzten OSZ-Halle deutlich mit 33:27 (18:14) und schoben sich mit nun 12:12 Zählern an den Fontanestädtern (10:14) vorbei und sogar auf Tabellenplatz fünf vor. Bester Schütze auf Seiten des PHC war Tobias Jüchert mit sieben Treffern.

Neben dem Sieg wurde beim PHC auch die Rückkehr von zwei Spielern gefeiert. So gab Bastian Prieß nach sechsmonatigem Australien-Aufenthalt sein Saisondebüt. In der achten Spielminute eingewechselt, machte der bullige Kreisspieler nur 20 Sekunden später das Tor zum 5:3. „Ich freue mich, wieder dabei zu sein“, meinte der Hüne, zwar nach Spielende humpelnd, aber happy. Dass er die erhoffte Verstärkung bei den Wittenbergern sein konnte, begründete er mit dem regelmäßigen Training in Down Under. „Wir, also meine Freundin und ich, haben uns an der Uni in Sydney einen Verein gesucht und dort auch regelmäßig trainiert und an den Wochenenden gespielt.“ Prieß konnte aber auch nicht verhindern, dass der HCP in der 19. Minute der Ausgleich zum 12:12 gelang. Erst dank einiger guter Paraden des eingewechselten Oliver Glatz im PHC-Tor konnten sich die Gastgeber kurz vor der Halbzeitsirene auf 18:14 absetzen. „In der ersten Halbzeit waren wir in der Abwehr einfach zu nachlässig“, gestand Prieß.

Das besserte sich nach Wiederanpfiff. Da packten die Wittenberger - auch dank Bastian Prieß – beherzter zu, machten die Lücken dicht und bauten ihrer Führung nach und nach weiter aus. Dazu trug auch André Walter bei. Nach drei Kreuzbandrissen und zwei Jahren Wettkampfpause kam der Rückraumschütze in der 41. Minute erstmals ins Spiel und traf direkt zum 23:16. „André braucht keine Auftauphase. Für ihn freut es mich sehr, dass er wieder dabei ist“, so Bastian Prieß, dessen Team beim Stand von 31:21 durch einen von Jüchert verwandelten Siebenmeter (53.) erstmals mit zehn Toren in Führung lag.

„Danach haben wir den jungen Spielern mehr Einsatzzeiten gegeben. Logisch, dass da noch nicht alles gelingen kann“, begründete Prieß die Tatsache, dass den Gästen zu Spielende hin noch eine Ergebniskosmetik gelang. Am „verdienten Sieg“ (Prieß) der Elbestädter änderte das aber nichts mehr.