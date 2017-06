Fussball : Der FC Bayern kann kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Knoll 1 von 1

Es klingt nicht alltäglich: Eine Fußballmannschaft bereitet sich in der Prignitz auf ein Spiel gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München vor. Aber es war der Fall: Das Team des FC Bayern-Fanclubs Red Residenz Coburg 01 absolvierte ein Trainingslager in der „Alten Ölmühle“ in Wittenberge und bestritt zudem ein Freundschaftsspiel gegen den SSV Einheit Perleberg.

Der FC Bayern München tritt bei seiner jährlichen Aktion „Traumspiel“ gegen einen seiner zahlreichen Fanclubs zum sportlichen Vergleich an. Der glückliche Gewinner waren die Coburger. Sie spielen am 20. August im Dr.-Stocke-Stadion in Coburg gegen die Bayern mit ihren Weltklasse-Spielern wie Ribéry, Robben, Hummels, Boateng oder Lewandowski. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti eröffnet am 18. August die Bundesligasaison 2017/18. Der Gegner steht noch nicht fest.

Das „Traumspiel“ gewannen die Jungs von „Red Residenz Coburg 01“ bereits im vergangenen Jahr, doch wegen der Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurde der Kick auf dieses Jahr verlegt.

Der Kontakt und die Idee zum Aufenthalt in der Prignitz entstand über Lutz Lange von der „Alten Ölmühle“. Er ist zusammen mit Stine Michel Geschäftsführer der Therme Natur Bad Rodach in der Nähe von Coburg. Und kennt daher den 2001 gegründeten Fanclub. „Wir wollen das Engagement würdigen. Und es ist schon toll, wie sich Präsident Norbert Scholz Tag und Nacht für dieses Spiel einsetzt“, sagt Lutz Lange.

Das bestätigt das Gespräch mit dem Fanclub-Chef. „Wir haben ein Bewerbungskonzept erstellt und uns über alles Gedanken gemacht. Ob Parkplätze, Anfahrtswege, Security, gastronomische Versorgung. Das haben wir noch mit einem selbst gedrehten Film untermalt“, erzählt Scholz.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Coburger bekamen den Zuschlag. Und fiebern jetzt dem 20. August entgegen. „Im Stadion haben mit Zusatztribüne 11 000 Zuschauer Platz“, freut sich Norbert Scholz auf ein ausverkauftes Haus und die Einnahmen. Die Erlöse dieses Benefizspiels werden komplett gemeinnützigen Einrichtungen in der Region und dem FC Bayern München Hilfe e.V gespendet.

Der Club-Chef, Präsident von rund 1 300 Mitgliedern im Alter von fünf Monaten bis 80 Jahren, rührte auch nach der Zusage noch kräftig die Werbetrommel. Fuhr nach München und gab persönliche Einladungen in der bayrischen Staatskanzlei sowie beim FCB-Präsidenten Uli Hoeneß ab.

Die Vorbereitungen rund um das „Traumspiel“ sind weit fortgeschritten. Jetzt gilt es, die Mannschaft auf die großen Namen des Gegners vorzubereiten. „Das Trainingslager hier in der Prignitz war klasse. Es hat der Teambildung gedient. Wir wollen mit einem Kader von 22 Spielern gegen die Bayern antreten“, erklärt Norbert Scholz.

Die Teambildung hat gut geklappt. Dafür sorgten Kletter- und Tauchturm auf der Ölmühle oder die Fahrt mit dem Drachenboot auf der Elbe. Auch das Testspiel gegen Einheit Perleberg. Das gewannen die Coburger – die Akteure sind von der Kreis- bis zur Bayernliga aktiv – gegen ersatzgeschwächte Perleberger mit 7:0.



von Oliver Knoll

erstellt am 20.Jun.2017 | 22:07 Uhr