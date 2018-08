Der Kapitän geht von Bord

Veritas Wittenberge/Breese künftig ohne Torwart Martin Marx / Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz

von Oliver Knoll

16. August 2018, 23:15 Uhr

Mit dem Wunsch, eine konstante und sich auch in der Tabelle niederschlagende Leistung abzuliefern, gehen die Fußballer des FSV Veritas Wittenberge/Breese in die neue Spielzeit der Landesklasse West. Zu heftig war in der vergangenen Saison die Achterbahnfahrt, die die Elf bedingt durch Verletzungen und Spielausfälle zunächst in den Tabellenkeller führte, ehe mit einer Aufholjagd noch der Sprung in das erste Drittel der Liga geschafft wurde.

Nach zwölf Punkten aus elf Spielen bis kurz vor Weihnachten folgte eine sehr starke Rückrunde. Von Mitte Februar bis Mitte Juni holten die Wittenberger in 19 Spielen 40 Punkte bei 44:22 Toren. Das bedeutete am Ende Rang fünf.

In der Sommerpause verließen Hans-Michael Haase (zurück nach Parchim), Patrick Waltinger (Eiche 05 Weisen) und Andy Witte (SV Groß Buchholz) den Verein. Benjamin Kampehl wollte eigenlich aufhören, steht aber nach der Aussage von Christian Krause „bei Spielen im Potsdamer Raum in Notfällen bereit.“

Demgegenüber stehen die Zugänge von Christoph Poorten (feierte im Juni beim 4:0 gegen Meyenburg sein Veritas-Pflichtspieldebüt), Jan Koch (Eiche 05 Weisen), Rückkehrer Florian Artlich (SV Cumlosen) und Robert Gericke (SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde). Vor allem über Poorten ist der Trainer sehr glücklich. „Er kann Alex Helzel, der zuletzt fast alles machen musste, entlasten“, meinte Krause, der das Team weiter zusammen mit Manuel Roeseler betreuen wird. Roeseler wird nebenbei den Kreisligisten SV Groß Buchholz, bei dem er schon mal an der Linie stand, trainieren. Zudem haben die beruflich auswärts wirkenden Jonas Gehrke und Dennis Gekke signalisiert, wieder häufiger zur Verfügung zu stehen. Auch ein Resultat der guten Stimmung in der zweiten Halbserie der Saison 2017/18.

Direkt zu Beginn der Vorbereitung ereilte die Wittenberger noch eine Hiobsbotschaft: Torwart Martin Marx verließ den Verein. Der langjährige Kapitän, ein Veritas-Urgestein, wechselte zum SV Eiche 05 Weisen in die Kreisoberliga. Trainer Krause will aber „nicht jammern. Wir müssen die Herausforderung annehmen, werden sicher eine Lösung finden.“ Die sieht wahrscheinlich so aus, das Christian Münster in der Hinrunde als Schlussmann eingesetzt wird. Spätestens zur zweiten Halbserie soll ein Keeper aus Goldbeck, der schon bei einigen Testspielen der Grün-Roten zwischen den Pfosten stand, dieses vorübergehende Problem lösen.

Das vom Trainer ausgegebene Saisonziel „einstelliger Tabellenplatz“ scheint auf den ersten Blick als sehr vorsichtig formuliert. Doch bei Veritas lässt sich keiner von guten Testspielresultaten blenden. Und auch die Konkurrenz – allen voran Golm, Landesligaabsteiger Michendorf oder der ambitionierte Aufsteiger Eintracht Alt Ruppin – kann Fußball spielen.

Das erste Spiel der Wittenberger beim TSV Treuenbrietzen am 25. August wurde wegen des Brandenburg-Tags auf dem 31. Oktober verlegt.