Die jungen Spieler integrieren

Einheit Perleberg geht mit Trainerduo und großem Kader in die Saison / Entwicklung des Teams steht im Vordergrund

von Torsten Gottschalk

16. August 2018, 23:34 Uhr

Mit einem Trainerduo, vielen jungen Spielern und einer gewissen Aufbruchstimmung geht Fußball-Landesligist SSV Einheit Perleberg in die Saison 2018/19 der Staffel Nord. Coach André Schutta, der die erste Männermannschaft der Rolandstädter schon in den beiden zurückliegenden Spielzeiten betreute, steht künftig Stefan Prüfer zur Seite. Der B-Lizenz-Trainer coachte zuletzt die A-Junioren des SSV Einheit in der Brandenburgliga. „Ich habe mir schon seit längerer Zeit Unterstützung gewünscht. Ich denke, dass Stefan und ich gut zusammenarbeiten werden“, sagt Schutta, der in der Sommerpause nur den Abgang von Patrick Mostaller (wechselte zum SV Groß Buchholz) verkraften musste.

In die neue Spielserie startet das Trainerduo mit einem Kader von 25 Akteuren, darunter viele der von Prüfer zuvor betreuten A-Junioren aus Perleberg und Pritzwalk. „Die wollen wir peu à peu an die Männer heranführen. Das wird eine interessante Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, sagt Schutta, der Spielern wie Lukas Rockenschuh, Marvin Gramsch oder Florian Plog schon in der Vorsaison zu Einsatzzeiten bei den Männern verhalf.

Und in der Saisonvorbereitung klappte das Zusammenspiel zwischen den Etablierten wie Kapitän Christian Becken oder Björn Bauersfeld und den Youngstern schon recht gut. In den Testspielen gegen Blumenthal/Grabow (4:0), Havelberg/Kamern (2:0) oder Kaltenkirchen (6:0) blieb Einheit sogar ohne Gegentor.

Wie die künftige Stammelf aussehen wird, will der 41-jährige Coach vor dem Start aber noch nicht verraten. „Das Grundgerüst steht. Zwei, drei Positionen sind noch vakant“, sagt Schutta, der mit der Vorbereitung sehr zufrieden war. „Alle haben gut mitgezogen.

Auch bei der Frage nach dem Saisonziel lässt er sich – anders als im Vorjahr, als er die Messlatte mit Platz fünf (zu) hoch anlegte – keine Platzierung entlocken. Seiner Meinung nach steht die Entwicklung des Teams im Vordergrund. „Wir gehen mit einer völlig neuen Mannschaft, die sich natürlich erst finden muss, in die neue Serie. Viele junge Spieler werden nachdrängen. Mit ihnen wollen wir das Fundament für die nächsten Jahre legen“, erklärt Schutta und fügt an: „Wichtig ist natürlich auch ein ordentlicher Saisonstart.“

Und der hat es für den SSV Einheit durchaus in sich. Gleich am 1. Spieltag (25. August/15 Uhr) empfangen die Perleberger den ambitionierten Aufsteiger Fortuna Babelsberg. Eine Woche später sind die Rolandstädter zu Gast beim SV Babelsberg 03 II. Das erste Prignitzerby gegen den Pritzwalker FHV 03 steigt aber erst am letzten Hinrundenspieltag (15. Dezember/13 Uhr) in der Dinnebier-Arena.