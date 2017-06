Tanzsport : Die Juroren restlos überzeugt

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Nach Platz 14 und dem nur um 0,27 Punkte verpassten Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft im kroatischen Zagreb stand für das Tanzpaar Johanna Wolf und Niklas Bahr vom Eddi’s Rock’n’Roll Klub aus Wittenberge der nächste Höhepunkt an: Die Deutsche Meisterschaft in der Juniorenklasse. Und das Duo holte den Titel in die Prignitz.

In der Iserlohner „Schauburg“, einem einer Deutschen Meisterschaft sehr würdigen Austragungsort, gingen die besten zwölf Juniorenpaare Deutschlands im Kampf um den nationalen Titel an den Start. In der Vorrunde belegten Niklas Bahr und Johanna Wolf den ersten Platz. Es galt nun die Leistung zu halten und sich noch zu steigern. Die Anspannung stieg in das Unerträgliche für alle Beteiligten.

Als letztes startendes Paar bestritten die Perleberger die Finalrunde und die Sekunden bis die Wertung stand wurden quälend lang. Dann endlich: Mit einem deutlichen Vorsprung von fast fünf Punkten stand der Deutsche Meister 2017 in der Juniorenklasse Rock´n Roll fest: Johanna Wolf und Niklas Bahr.

Trainerin Sybille Rösel, das Tanzpaar, Eltern und der Fanclub waren außer sich vor Freude. Bis in die späten Abendstunden wurde der Erfolg gebührend bejubelt. „Ich konnte es erst gar nicht glauben, war dann aber total glücklich, dass sich das harte Training ausgezahlt hat“, sagte Johanna Wolf. Ähnlich war die Gemütslage bei Niklas Bahr: „Unbeschreiblich. Das wird mir immer im Gedächtnis bleiben, weil man so eine Chance nur einmal im Leben bekommt“, erklärte er.

Die beiden Rock’n’Roller dachten in der Stunde des Triumphs auch an die, die hinter ihnen stehen: „Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an uns glauben und uns unterstützen.“ Auf dem Weg zum nächsten großen Ziel: Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Belgien.

Nicht erst dann, sondern schon jetzt verfolgen viele Menschen den Weg von Johanna Wolf und Niklas Bahr. Und es werden immer mehr. Nach dem Deutschen Meistertitel hatte sich sofort ein Fernsehteam des rbb angemeldet und kam in die Prignitz. Was bei dem Dreh herauskam, das wird am heutigen Samstag um 19 Uhr im rbb-Heimatjournal gezeigt.





von Oliver Knoll

erstellt am 24.Jun.2017 | 08:16 Uhr