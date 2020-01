HANDBALL : Duo will den Gegner ärgern

Prignitzer vor Heimspielen gegen Spitzenteams

von Oliver Knoll

23. Januar 2020, 22:55 Uhr

Handballfans im Kreis haben am morgigen Samstag die Qual der Wahl: Sowohl der PHC Wittenberge (um 17 Uhr in der OSZ-Halle gegen den MTV 1860 Altlandsberg II) in der Verbandsliga als auch Landesligist Blau-Weiß Perleberg (um 18 Uhr in der Rolandhalle gegen Lychen) treffen in ihren Heimspielen auf Spitzenteams.

PHC Wittenberge – MTV 1860 Altlandsberg II (Hinspiel: 24:31). Nach einer Pause von acht Wochen präsentieren sich die Wittenberger mal wieder dem heimischen Publikum in der OSZ-Halle. Und bekommen es dabei gleich mit einem schweren Brocken zu tun. Zu Gast ist der Tabellendritte aus Altlandsberg. „Wir haben schon Lust, Altlandsberg zu ärgern. Wichtig wird eine stabile Abwehr sein und eine verbesserte Chancenverwertung. Es muss vieles passen“, sagte PHC-Trainer Steffen Tonello. Christian Feind wird den Wittenbergern nicht zur Verfügung stehen. Bei David Krabbe ist der Einsatz fraglich

SV Blau-Weiß Perleberg – SV Berolina Lychen (22:35). Es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter. Aber die Rollen sind verteilt. „Lychen ist klarer Favorit. Wir wollen und können die vielleicht etwas ärgern, wenn wir sicher aus der Abwehr heraus spielen“, erklärte Perlebergs Spielertrainer Mirko Helmdach und spricht von einer richtungsweisenden Partie. Nur mit einem Sieg gestalten die Blau-Weißen – bei denen alle an Bord sind – die Saison weiter spannend. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf Lychen auf sechs Punkte anwachsen. „Aber wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir uns gegenüber dem Angermünde-Spiel enorm steigern“, sagte Helmdach.