Sportlerehrung : Ehrungen mit Goldglanz

Regionaler Wachstumskern Prignitz ehrt erfolgreiche Sportler und engagierte Ehrenamtler

von Oliver Knoll

05. März 2018, 00:14 Uhr

Auf einer stimmungsvollen Festveranstaltung gestern Vormittag im „Hotel Deutscher Kaiser“ in Perleberg dankte der Regionale Wachstumskern (RWK) Prignitz seinen erfolgreichsten Sportlern und engagierten Ehrenamtlern für ihre großartigen Leistungen im vergangenen Jahr. Vielfach schrieben sich die Geehrten in die Ehrenbücher der Kommunen ein.

Die Bürgermeister Annett Jura (Perleberg), Oliver Hermann (Wittenberge) sowie Udo Staeck (Karstädt) hatten bei der 11. Auflage der Ehrung ein großes Programm zu bewältigen. Unterstützt wurden sie dabei vom Ehrengast Kurt Kuschela. Der Olympiasieger von London 2012 – gemeinsam mit Peter Kretschmer im Zweier-Canadier – stand Moderator und „Prignitzer“-Redaktionsleiter Hanno Taufenbach im Interview Rede und Antwort.

Kuschela erzählte von der Zeit, als er 2001 auf die Sportschule nach Potsdam kam. Von den vielen harten Trainingseinheiten. Von den Entbehrungen. Und den Erfolgen. Blieb dabei aber bescheiden. „Ich bin ein schlechter Kanute. Wir haben viel über die Taktik gemacht“, erklärte der heute 29-Jährige. So schlecht war er aber doch nicht. Neben Olympiasieger darf er sich Welt- und Europameister sowie auch Weltrekordler (über 5000m im Einer-Canadier) nennen.

Die Erfolge wurden mitunter mit nicht alltäglichen Gesten gefeiert. Beim Gold in London erhielt Canadier-Partner Peter Kretschmer einen Kuss auf die Stirn. „Wir sind auch privat beste Freunde und haben uns da immer etwas einfallen lassen. Damals war es halt der Kuss“, erzählte Kuschela, der 2015 zurücktrat und sich seitdem seiner Karriere als Berufsfeuerwehrmann in Potsdam widmet.

Vom Rücktritt dagegen noch weit entfernt ist die Karstädter Leichtathletin Zoe Stephan. Das gestern mit einem Eintrag ins Ehrenbuch von Karstädt gewürdigte Talent in den Wurfdisziplinen besucht seit Mitte Februar die Sportschule in Potsdam. „Es läuft alles gut dort“, erzählte sie und beantwortete die Frage des Moderators, wo denn das Training härter sei, kurz und knapp: „In Potsdam ist es härter als unter Axel Richert in Karstädt.“

Einen sehr emotionalen Moment erlebte Tanztrainerin Sybille Rösel von Tanzcentrum Wittenberge. Ihre Rock’n’Roll-Schützlinge Johanna Wolf und Niklas Bahr hatten eigens für sie eine Laudatio geschrieben und bedankten sich so bei ihr.

Treffende Worte fand auch Gastgeberin Annett Jura: „Sport begeistert. Auch in der Prignitz. Und wir haben eine außergewöhnliche Bandbreite an Sportarten.“ Das belegt der Blick auf die Ehrentafel der gestern ausgezeichneten Sportler und Funktionäre.