Einheit hat nichts zu verlieren

von Oliver Knoll

erstellt am 12.Okt.2017 | 22:27 Uhr

Nach der Pokalpause kehrt in der Fußball-Landesliga Nord wieder der Punktspielalltag ein. Und beschert den beiden Prignitzer Vertretern Heimspiele gegen Spitzenteams. Der SSV Einheit Perleberg empfängt morgen um 14 Uhr Blau-Weiß Eggershagen-Petersdorf, der Pritzwalker FHV 03 zeitgleich den FSV Babelsberg 74

SSV Einheit Perleberg – Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Die Gastgeber erwarten morgen auf dem Jahnsportplatz den Spitzenreiter. Petershagen-Eggersdorf kommt mit der makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Partien in die Prignitz. Und besiegte zuletzt in einem Testspiel auch noch Brandenburgligist Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 5:3.

Die Perleberger hatten am vergangenen Wochenende spielfrei. „Die Pause konnten wir hoffentlich nutzen, um die Köpfe wieder frei zu bekommen“, sagte Einheit-Trainer André Schutta mit Blick auf die Niederlagen gegen Premnitz und Zehdenick. Und mit freien Köpfen spielt es sich vielleicht noch leichter gegen Petershagen-Eggersdorf. Denn: „Der Tabellenführer ist der denkbar beste Gegner – die Rollen sind klar verteilt und es gibt nix zu verlieren“, erklärte André Schutta. Personell sieht es bei Einheit gut aus, voraussichtlich ist das Team vollzählig.

Pritzwalker FHV 03 – FSV Babelsberg 74. In ihrem bereits fünften Heimspiel haben die Pritzwalker morgen in der Dinnebier Arena den Tabellenvierten aus Babelsberg zu Gast. Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen vor eigenem Publikum will die FHV-Elf die Bilanz verbessern und Abstand zum Tabellenkeller schaffen. Allerdings sind die Gäste in der noch jungen Saison bei einem Sieg und zwei Unentschieden auswärts noch ungeschlagen und kassierten in sechs Partien erst zwei Gegentreffer. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Pritzwalker, die sich außer über gute Kritiken in den vergangenen Spielen auch gern über Punkte freuen würden.