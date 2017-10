Tischtennis : ESV antwortet an der Platte

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

von Oliver Knoll

erstellt am 04.Okt.2017 | 22:29 Uhr

Ein Sieg aus zwei Spielen – so lautet die Bilanz der Tischtennisherren des ESV Wittenberge nach dem Punktspiel-Wochenende in der Landesliga. Der 7:10-Niederlage beim TTV Einheit Potsdam III folgte mit dem 10:4 gegen den Mahlower SV das erste Erfolgserlebnis für den Aufsteiger in dieser Saison. Mit jetzt 2:4 Punkten liegen die Prignitzer auf Tabellenplatz acht.

In der Partie in Potsdam beim Spitzenreiter TTV Einheit III schlug sich das ESV-Quartett mehr als achtbar. Als Kevin Beckendorf mit seinem 3:0-Erfolg gegen Jenny Kunze aus Wittenberger Sicht auf 7:9 verkürzte, schien sogar ein Punkt in Reichweite zu sein. Doch dann ließ Erik Beil ein 3:1 gegen Jan Sawallisch folgen und machte so den 10:7-Erfolg des Favoriten perfekt.

Die Heimpartie gegen den Mahlower SV stand unter einem besonderen Stern. In der Relegation kam die Partie nicht zu Stande. Nach langem Rechtsstreit durften beide Teams aufsteigen. Jetzt gab der ESV mit dem 10:4 eine sportliche Antwort.

Die Wittenberger gewannen beide Doppel, führten nach der ersten Einzelrunde mit 5:1. Beim Stand von 7:3 für die Gastgeber gab Alexander Krüger mit dem 2:3 gegen Marcus Fricke den letzten Punkt an die Mahlower, die mit zwei Ersatzleuten anreisten, ab. Mit drei Einzelsiegen in Folge machte der ESV dann den Sack zu. Trotz der Vorkommnisse in der Relegation berichteten die Wittenberger von einer fairen Stimmung unter den beiden Teams.

Am kommenden Wochenende warten auf den Neuling aus der Prignitz erneut gleich zwei Aufgaben. In der Sporthalle an der Scheunenstraße hat der ESV am Sonntag zunächst den SV Blau-Weiß Dahlewitz (10 Uhr) zu Gast und später dann den Ludwigsfelder TTC (14 Uhr).