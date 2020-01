Kegeln : Heike Bolzmann gelingt Hattrick

Deutlich mehr Starter bei Kreismeisterschaften als zuletzt

von Torsten Gottschalk

22. Januar 2020, 22:49 Uhr

Bei den Kreismeisterschaften der Prignitzer Bohlekegler gab es auf den Bahnen in Putlitz (Einzel) und Glövzin (Paare) Favoritensiege, Überraschungen und packende Entscheidungen im Stechen. Die Titelkämpfe dienten gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die Regionalmeisterschaften Nord, die am 1. sowie am 7. und 8. März in der Prignitz ausgetragen werden.

Erfolgreichste Teilnehmerin der Meisterschaften war Heike Bolzmann. Die Landesliga-Spielerin der SpG Prignitz sicherte sich die Titel im Einzel, im Paarwettbewerb der Damen und im Mixed. Bei den Damen verwies die Titelverteidigerin mit 868 Holz Sarah Wilke (SVL Seedorf/861) und Anja Nahler (SpG Prignitz/842) auf die weiteren Medaillenplätze. Mit ihrer Teamkollegin Marianne Wilke, die mit 868 Holz den Damen B-Titel gewann, holte Bolzmann (866) auch Gold im Paarwettbewerb vor Heide Lange/Sarah Wilke (Perleberg/Seedorf). Und im Mixed machte die Perlebergerin ihren Titel-Hattrick an der Seite von Max Jannasch (SpG Prignitz/ 885) perfekt und siegte vor den Titelverteidigern Sarah Wilke/Sven Koslitz (881) sowie Anja Nahler/Matthias Lange (SpG Prignitz/865).

Bei den Damen A siegte Heide Lange (868). Til Runge (891) verteidigte bei der männlichen U23 seinen Vorjahrestitel vor Ricardo Grimm (beide SpG Prignitz/858) und Leonard Lucht (Seedorf/844).

Bei den prestigeträchtigen Männerkonkurrenzen gingen drei von vier Einzeltitel an den SVL Seedorf. Mathias Metzdorf kam bei den Herren auf der anspruchsvollen Putlitzer Bahn am besten zurecht und siegte mit 881 Holz vor Sebastian Rönning (874) und Mathias Lange (beide SpG/870). Frank Wilke (876) sicherte sich den Titel bei den Herren A souverän vor Sven Koslitz (857) und Peter Süßelbeck (beide SpG Prignitz/847 Holz).

Jürgen Reimann (871) ließ bei den Herren B nichts anbrennen und siegte klar vor seinem Mannschaftskollegen Lothar Gäde (857) und dem Karstädter Dieter Blümel (850). Die Siegesserie der Seedorfer durchbrach Werner Domres (SpG Prignitz/835), der Klaus Dahlke (833) und Titelverteidiger Kurt Wilke (beide Seedorf/825) hinter sich ließ.

Das vierte Gold für die Seedorfer holten Mathias Borchert und Norbert Witzel im Herren-Doppel. Das Bundesliga-Duo des SVL (891) setzte sich im Stechen gegen die zuvor holzgleichen Til Runge und Ricardo Grimm durch. Bronze ging an Max Jannasch/Sven Koslitz (886).

Ein positives Fazit zog Sebastian Rönning, Vorsitzender des Kreisfachverbandes: „Die Titelkämpfe waren für den Verband ein toller Erfolg. Mit 69 Spielern und Paaren gingen deutlich mehr Starter ins Rennen um die Pokale, als in den Vorjahren. Besonders hervorheben möchte ich dabei den neuen Kreismeister der Herren C, Werner Domres, dem nach jahrelanger Abstinenz ein echter Überraschungscoup gelungen ist. Ich hoffe, dass dadurch weitere Sportfreunde den Ansporn finden, sich mit den etablierten Sportfreunden aus Bundes- und Landesliga zu messen.Großer Dank gilt Sportwart Michael Wundrack und seinem Team, die einmal mehr einen hervorragenden Wettkampf organisiert und geleitet haben. Der Vorstand hofft an dem positiven Trend anknüpfen zu können.“