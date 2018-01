Handball : Heimserien weiter ausbauen

PHC Wittenberge und Blau-Weiß Perleberg streben nächsten Sieg vor eigenem Publikum an

von Oliver Knoll

25. Januar 2018, 21:51 Uhr

Die Handballfans aus dem Kreis haben am morgigen Samstag mal wieder die Qual der Wahl. Alle drei Prignitzer Mannschaften in der Landesliga Nord der Herren treten in eigener Halle an. Den Anfang macht der PHC Wittenberge, der um 17 Uhr in der OSZ-Halle die TSG Liebenwalde empfängt. Eine Stunde später, um 18 Uhr, trifft der SV Blau-Weiß Perleberg in der Rolandhalle auf den SV Jahn Bad Freienwalde II. Zeitgleich kommt es in der Quandthalle in Pritzwalk zum reizvollen Duell zwischen dem gastgebenden HC und FK Hansa Wittstock.

PHC Wittenberge – TSG Liebenwalde (Hinspiel: 32:17). „Wir sind natürlich im Spiel gegen Liebenwalde in der Favoritenrolle und nehmen diese Rolle auch gern an. Zwei Punkte in diesem Spiel sind Pflicht, um Eberswalde weiter auf Abstand zu halten. Wir freuen uns natürlich auch, dass es nach langer Zeit mal wieder ein Heimspiel ist“, sagte PHC-Spielertrainer Martin Hückel zu der Partie gegen den Vorletzten.

Der Coach des Tabellenführers und sein Team wissen um ihre Stärken, verspüren keinen Druck. Aber es gilt auch, noch vorhandene Schwächen zu beseitigen. „In den vergangenen beiden Spielen haben wir insbesondere die Anfangsminuten jedes Mal verschlafen, so dass wir teilweise auch recht deutlich in Rückstand geraten sind. Dies müssen wir in den kommenden Spielen einfach ändern“, erklärte Martin Hückel.

Also schon morgen. Beim ersten Heimauftritt seit 49 Tagen. Und der soll zwei Punkte bringen. Das scheint beim Blick auf das Papier mehr als möglich. Liebenwalde sammelte bislang sechs Punkte aus zwei Heimsiegen und zwei Unentschieden. In der Fremde blieb die TSG bei ihren bisherigen vier Auftritten ohne Punkt. Am vergangenen Wochenende unterlag Liebenwalde in eigener Halle dem PHC-Verfolger Eberswalde II mit 24:27.

SV Blau-Weiß Perleberg – SV Jahn Bad Freienwalde II (30:30). Fünf Heimspiele, fünf Siege – das ist die Bilanz der Blau-Weißen in dieser Saison in der Rolandhalle. Und diese Serie soll gegen die Brandenburgliga-Reserve aus Bad Freienwalde fortgesetzt werden. „Wir sind ganz zuversichtlich, die Punkte holen. Wir müssen und wollen gewinnen“, lautet die klare Vorgabe des Perleberger Spielertrainers Marcel Domagala an seine Mannschaft.

Die Bad Freienwalder liegen zwei Punkte und zwei Tabellenplätze hinter den Blau-Weißen. Gewinnen die Gastgeber, dann würden sie sich in der Tabelle ein wenig vom morgigen Kontrahenten absetzen. Dabei helfen könnten den Perlebergern zwei Dinge: „Personell sind wir vollständig. Nur Sebastian Lux ist noch leicht fraglich“, steht Marcel Domagala im Gegensatz zum Hinspiel diesmal wohl fast der gesamte Kader zur Verfügung.

Und dann gibt es da noch eine Personalie beim Gegner: „Im Hinspiel hat Raik Höhne 17 Tore gegen uns erzielt. Der ist diesmal nicht dabei“, berichtet der Perleberger Coach vom Bad Freienwalder, der normalerweise für das Brandenburgligateam des SV Jahn auf dem Parkett steht.

HC Pritzwalk – FK Hansa Wittstock (21:24). Ein brisantes Duell. In den vergangenen Spielzeiten manchmal auch nicht nur auf dem Parkett. In der morgigen Auseinandersetzung möchten sich die Pritzwalker sicher für die Hinspielniederlage revanchieren und den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren.