Personalie : Lebensfreude führt ins Ehrenbuch

07.Jan.2018

Wer geglaubt hatte, dass Maria Rieck angesichts ihres erlebnisreichen Lebens von stolzen acht Jahrzehnten nichts mehr überraschen könnte, der wurde jetzt eines Besseren belehrt. Anlässlich der Feier zu ihrem 80. Geburtstag im Hotel Germania wurde die leidenschaftliche Turnerin am Samstag mit der Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt Wittenberge ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) und wurde von Bürgermeister Oliver Hermann vorgenommen.

In der Begründung des elbestädtischen Parlaments heißt es: „Maria Rieck hat sich durch ihr langjähriges Wirken als Sportfunktionärin, Übungsleiterin und aktive Turnerin um die Entwicklung des Sports in der Stadt Wittenberge verdient gemacht.“ Die so geehrte Jubilarin war überrascht und schlug gerührt die Hände vors Gesicht. Der Bürgermeister zählte noch einmal Stationen aus dem Wirken von Maria Rieck auf – junge Sportlerin oder Lehrerin, bei der Generationen von Prignitzer Mädchen ihren Sportunterricht erlebten, als aktiver Gast auf Sportfesten und als Leiterin von Sportkursen in der TG 1863 Wittenberge oder auch als sympathische Verfechterin der Anerkennung für Lanz, dem Geburtsort von Turnvater Jahn.Das alles fasste Oliver Hermann dann sehr treffend in einem einzigen Wort zusammen: „Lebensfreude“.

Und die war auch auf dieser Feier präsent. Die Jubilarin sprach mit strahlenden Augen von Begegnungen mit ehemaligen Schülerinnen, die sich heute noch gern an ihre Lehrerin erinnerten. „Sie war streng, aber gerecht“, gab es Lob für Maria Rieck. Die noch einmal nachlegte: „Ich freue mich vor allem darüber, dass einige als Übungsleiterinnen in meine Fußstapfen getreten sind“, sagte sie und nannte als Beispiel Ines Ranke, die die Showtanz- und -gymnastikgruppe der TG 1863 Wittenberge aufgebaut hat.

Apropos Turngemeinde 1863: Der Verein ließ sich für sein bekanntestes Mitglied etwas einfallen: Nachdem es in der Prignitz bereits einen Turnvater Jahn gibt, erhielt jetzt Maria Rieck von der TGW aus den Händen des Vorsitzenden Uwe Petersohn – offiziell mit Urkunde bestätigt – den Titel Turnmutter Maria. Erneut zeigte sich die Jubilarin sehr gerührt. Und der Lanzer Bürgermeister Hans Borchert nickte zustimmend, freute sich für seine „Botschafterin“ für Lanz über diese Auszeichnung.

Die Zahl der Gratulanten – ob in offizieller Funktion oder privat – war groß. Auch der Kreissportbund (KSB) Prignitz dankte der Mitstreiterin in Sachen Lanz und Sport. Geschäftsführerin Birka Eschrich überreichte Maria Rieck die KSB-Ehrenplakette. Eine bleibende Erinnerung in Form einer Plakette erhielt das Geburtstagskind auch von Manfred Wittkowski, nicht nur aufgrund der für das Turnen gefertigten Pokale ein langjähriger sportlicher Begleiter.

Noch einmal zurück zu den Überraschungen: Die erlebte Maria Rieck bereits am frühen Morgen ihres Ehrentages. Freunde und Nachbarn hatten das Eingangstor zum Grundstück mit Girlanden und Luftballons dekoriert.