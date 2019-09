Handball-Verbandsliga Nord : Mit Herzblut zum Sieg

Wittenberger Sieben erkämpft sich 35:31-Erfolg gegen Eichstädt

von Oliver Knoll

29. September 2019, 21:41 Uhr

Ein in der zweiten Halbzeit erfrischender Auftritt des PHC Wittenberge wurde am Ende mit dem zweiten Saisonsieg in der Handball-Verbandsliga Nord belohnt. Die Gastgeber behielten mit dem 35:31 (15:16) gegen den SV 1949 Eichstädt beide Punkte in der heimischen OSZ-Halle und feierten somit auch eine gelungene Generalprobe für das Landespokalspiel am kommenden Samstag gegen den Brandenburgligisten HC Spreewald.

„Wir haben das mit Herzblut gespielt, was mich sehr positiv stimmt. Auch wenn wir noch einige Fehler gemacht haben“, sagte PHC-Trainer Steffen Tonello zur Leistung seiner Mannschaft, die ohne fünf Stammkräfte antreten musste. Und das war teilweise erkennbar. Auch wenn die Wittenberger – unter anderem teilweise mit Martin Hückel auf der für ihn ungewohnten Kreisläuferposition – im Angriff mächtig auf die Tube drückten, viel Tempo entwickelten – die Gäste um Tobias Zietz (erzielte neun seiner elf Tore vor der Pause) ließen sich davon scheinbar nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Sie lagen über weite Strecken der ersten Hälfte in Front.

Das änderte sich nach der Pause. Die Gastgeber kämpften mit Leidenschaft und Mitte der zweiten Hälfte gingen sie mit vier Toren in Führung (28:24/46.). Eichstädt verkürzte noch einmal (28:26). Doch als dann Marlus Walter (2), Patrick Cesla, Konrad Naumann und Andre Walter das Ergebnis (bei einem Gegentreffer) auf 33:27 (53.) schraubten, war der Sieg unter Dach und Fach.

„Mit dem Kampfgeist bin ich sehr zufrieden, genauso damit, dass sich die jungen Spieler wie Andre und Markus Walter sowie Christian Feind gezeigt haben“, erklärte Steffen Tonello.