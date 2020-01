Reiten : Mit Quemoy KT auf Finalkurs

Reiterin Saskia Ohrmund ( Jumping Arena Gadow) vertritt die Prignitz auf der Partner Pferd in Leipzig

Avatar_prignitzer von svz.de

18. Januar 2020, 03:27 Uhr

Die Partner Pferd in Leipzig ist mit fünf Sternen das größte Hallen-Reitturnier in Ostdeutschland. Noch bis Sonntag messen sich dort Reiterinnen und Reiter aus der ganzen Welt im Springparcours und kämpfen um begehrte Weltranglisten- und Qualifikationspunkte für das Finale des Weltcupspringens im April in Las Vages. Im Finale des Eggersmann Junior Cups haben U21 Reiterinnen und Reiter die Möglichkeit zum Start neben ihren großen Idolen und Vorbildern. Hier hat auch Julia Ehrhorn aus Uenze zum ersten Mal den Hallenduft einer CSI5*-Turnier geschnuppert.

Auch Friederike Eggersmann, Tochter des Initiators der Eggersmann Junior Cups und Stammgast in den Prignitzer Prüfungen für Nachwuchsreiter mit der Spezialklasse Reiten der Prinz von Homburgschule Neustadt (Dosse), hat hier angefangen. „Ich selbst war sehr aufgeregt als ich hier mein erstes Finale in Leipzig reiten durfte“, sagt die 23-jährige Profireiterin Eggersmann, die inzwischen im Weserbergland eine eigene Reitanlage in der Nähe ihres Elternhauses betreibt. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und reitet in Leipzig in den großen Touren neben Ahlmann, Ehning und Co.

In Neustadt (Dosse), auf dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt, hat auch Saskia Ohrmund ihre Ausbildung zum Pferdewirt gemacht. Die ebenfalls 23-Jährige ist vor Jahren gemeinsam mit ihrer damaligen Freundin Friederike im Eggersmann Cup gestartet. Ohrmund ist aber einen anderen Weg gegangen. Inzwischen ist sie Angestellte in einer Firma in Wittenberge, reitet als Amateurin und hat auch Pferde vom Wittenberger Unternehmer und leidenschaftlichen Pferdeliebhaber und -züchter Kurt Treger unter dem Sattel.

Auf der Partner Pferd in Leipzig startet Saskia Ohrmund in der Spooks Amateurtour. Mit dem zehnjährigen Sportpferdewallach Quemoy KT von Treger ist sie auf dem Wege zur Finalqualifikation am Sonntag in der Messehalle. Darum bewerben sich 58 Reiter-Pferd-Paare in der Spooks Tour Medium. Qualifikationsstandorte dafür waren das Hamburger Springderby, Wiesbaden, Paderborn, die Munich Indoors und eben jetzt Leipzig mit der Partner Pferd.

Nach Teilnahmen in Hamburg und Paderborn konnte Ohrmund, die für die Jumping Arena Gadow an den Start geht, bereits punkten. Mit einer fehlerfreien Runde mit Quemoy KT und dem achten Platz hat sie beste Voraussetzungen, unter die besten Zwölf zu kommen, die am Sonntag im Finale starten dürfen.

Mit einem Abwurf hat die Reiterin gestern zwar die Voraussetzungen nicht gerade stabilisiert, aber mit einer fehlerfreien Runde am heutigen Samstag sollten ihre Chancen gefestigt sein.