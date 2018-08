Nicht erst in Rückrunde Punkte sammeln

Rot-Weiß Gülitz möchte erneuten Kraftakt zum Klassenerhalt vermeiden / Kaum Änderungen im Kader

von svz.de

16. August 2018, 23:09 Uhr

Die Fußballer von Rot-Weiß Gülitz erlebten eine sehr turbulente Saison 2017/2018 in der Landesklasse West. Unter dem Weihnachtsbaum lagen lediglich acht Punkte. Dieser Umstand brachte die Verantwortlichen zum Umdenken und durch einen glücklichen Umstand gelang es, mehrere neue Impulse zu setzen.

Einerseits ließ sich Lars Kruse als neuer Trainer auf das Abenteuer „Klassenerhalt“ ein. Andererseits präsentierten die Rot-Weißen fünf Neuzugänge. Oliver Hähnke, Mursel Ajdarpasic, Francis Banecki, Leonard Tseke sowie Sabit Alimanovic hauchten mit ihrer zum Teil Regionalliga- oder Oberligaerfahrung der Mannschaft neuen Wind ein und so begann in der Rückrunde die Aufholjagd.

Dabei mussten sich die Rot-Weißen aber jeden Punkt hart erkämpfen. Doch die Mannschaft entwickelte in dieser Phase einen guten Zusammenhalt, der die Grundlage für eine kleine Erfolgsserie bildete. Angefangen mit dem 2:0 in Meyenburg starteten die Gülitzer einen Lauf mit vier Siegen nacheinander: Lindow (4:1), in Kyritz (2:1) und Lok Brandenburg (7:1). Die Punkte zum Klassenerhalt sicherten sich die Rot-Weißen in teilweise spektakulären Heimspielen gegen Nauen (5:5), Lok Seddin (2:2) und zum Abschluss gegen die Potsdamer Kickers (4:2).

Nach der überaus enttäuschenden Hinrunde (16. Rang) schaffte es Lars Kruse die Mannschaft samt der Neuzugänge mit einer neuen Taktik sehr gut einzustellen. Das zeigt sich auch in der Rückrundentabelle – 5. Platz.

In der kommenden Serie, die am 25. August mit dem Heimspiel gegen Eintracht Glindow startet, gibt es bislang nur wenige Veränderungen im Kader der Rot-Weißen. Torwart Maria Teske steht nicht mehr zur Verfügung. Martin Dolling und Nico Krüger werden nicht mehr jedes Wochenende auflaufen können. Auf der Zugangsseite steht bisher nur Gianluca Meyer (Preussen Berlin). Die fünf Winterzugänge spielen auch in der Saison 2018/19 bei Rot-Weiß.

Sich fußballerisch stabilisieren und in dieser Saison nicht erst in der Rückrunde anfangen, Punkte zu sammeln – so lautet die Zielsetzung der Gülitzer. Aus deren Sicht ist die Liga von der Qualität her stärker geworden. Mit Michendorf, Glindow, Alt Ruppin sowie Trebbin kommen vier sehr starke Mannschaften dazu. Daher wird das Rennen um den Aufstieg als auch um Abstieg sicherlich spannend werden. Einen klaren Favoriten scheint es in dieser Saison nicht zu geben.