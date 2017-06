Fußball : Prignitz-Quartett holt Trophäen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Pokalsieger des Fußballkreises Prignitz/Ruppin im Nachwuchsbereich stehen fest. Im Wittstocker Stadion des Friedens wurden am Wochenende acht Endspiele ausgetragen, vier Trophäen gingen in den Altkreis Prignitz.

Eine Überraschung gelang den A-Junioren des SC Hertha Karstädt mit dem 4:3 (2:1) gegen Kreismeister TSV Wustrau. Tobias Lattorff (5.) und Maximilian Graap (14.) brachten das Team von Trainer Sven Möller in Front, doch noch vor der Pause gelang dem TSV durch Luca Wegner (20.) der Anschlusstreffer. In den Schlussminuten der Partie überschlugen sich die Ereignisse. Erst verwandelte Domenic Dean Bieman einen Strafstoß zum 2:2 (78.), doch Majid Ghullahmi markierte in der 86. Minute die erneute Führung für Karstädt. Diese egalisierte Biemann nur zwei Minute später. Doch fast postwendend schoss Pascal Kurtze (89.) dann den umjubelten Siegtreffer für die Herthaner.

Nicht ganz so gut lief es für die B-Junioren der SpG Karstädt/Reckenzin. Sie verloren das Endspiel gegen Schwarz-Rot Neustadt mit 1:4 (1:3). Zwar brachte Maximilian Graap den Außenseiter nach sieben Minuten in Front, doch Erkan Ronny Dalov (28., 35.), Niclas Telleis (40.+1) und Adian Do (51.) drehten die Partie zu Gunsten des Kreismeisters.

Das Großfeld-Finale der C-Junioren gewann die SG Putlitz/Meyenburg gegen den SV Union Neuruppin nach Toren von Tim Wursthorn (22., 64./Strafstoß), Moritz Wildermann (28.) und Jarmy Völker (69.) am Ende klar mit 4:0 (2:0). Im Prignitz-Duell der C-Junioren auf Kleinfeld lag der FSV Veritas Wittenberge/Breese gegen die SG Pankower SV/Rot-Weiß Gülitz nach einer Stunde Spielzeit durch Tore von Pascal Wisniewsky (23., 58.) und Gian-Luca Brunnemann (49.) bei einem Gegentreffer von Emely Blumenthal (56.) mit 3:1 vorn. Dann drehte der Vizemeister das Spiel und gewann die Partie durch Tore von Marvin Müller (63., 70.) und Maximilian Müller (64.) noch mit 4:3.

Äußerst spannend ging es auch im D-Junioren-Finale, dass der SV Eiche 05 Weisen gegen den MSV Neuruppin II mit 8:6 nach Neunmeterschießen gewann, zu. Philipp Baatz brachte die 05er in der 5. Minute in Front, doch nach der Halbzeitpause zog der MSV durch Treffer von Jamie Nick Pöhls (36.) und Julian Elias Renner (41., 53.) auf 3:1 davon. Nach einem Eigentor von Leon Ranft (58.) und dem Treffer von Max Engel zum 3:3 in der letzten Minute der regulären Spielzeit retteten sich die Eichen in die Verlängerung und ins Neunmeterschießen. Während hier alle Weisener Schützen verwandelten, setzte ein MSV-Akteur den Ball nur an den Pfosten.

Der SSV Einheit Perleberg verpasste bei den E-Junioren nach dem Gewinn des Meistertitels das Double. Den Pokal holte sich der SV Schwarz-Rot Neustadt durch ein klares 5:1 (3:1). Den Perleberger Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Florian Teichmann. Bei den F-Junioren (1:6) besiegte der MSV Neuruppin I den SV Schwarz-Rot Neustadt mit 4:2 (2:1). In der torreichsten Begegnung des Pokal-Wochenendes entschied der MSV Neuruppin III das Endspiel der F-Junioren (1:4) gegen den SV Blau-Weiß Walsleben mit 10:6 für sich.







von Thomas Gottschalk

erstellt am 28.Jun.2017 | 09:27 Uhr