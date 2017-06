Prignitz-Teams aller Sorgen ledig

Obwohl im Fußball auf Landesebene noch zwei Runden in dieser Saison anstehen, nehmen die Spielklassen für die Serie 2017/18 langsam Konturen an. Denn am Freitag vor Pfingsten endete die Meldefrist für die Teams. Rückzüge gingen am letzten Tag dieser Frist nicht mehr beim Fußball-Landesverband (FLB) ein. Als letzte Mannschaft hatte sich Forst Borgsdorf am Dienstagabend der vergangenen Woche überraschend aus der Landesliga Nord zurückgezogen (Der „Prignitzer“ berichtete).

Aus der Nord- und der Südstaffel der Oberliga Nordost gibt es insgesamt drei Aufsteiger und jeweils einen Absteiger. In der Südstaffel ist das der SSV Markranstädt (Sachsen), im Norden der 1. FC Frankfurt. Zwar zieht sich Germania Schöneiche aus der Nordstaffel zurück und tritt in der kommenden Saison in der Landesliga an. Das rettet Frankfurt aber nicht. „Der Nordostdeutsche Fußballverband hat bereits mitgeteilt, dass der 16. aus jeder Staffel auf jeden Fall absteigen wird“, wurde Martin Hagemeister, der beim FLB den Spielbetrieb koordiniert, zitiert.

Der freigewordene Platz wird laut FLB nach dem Schlüssel der „seniorenmitgliedsstärksten Landesverbände“ vergeben. Da steht Brandenburg an dritter Stelle hinter Sachsen und Berlin. Ein zweiter Aufsteiger aus der Brandenburgliga ist unwahrscheinlich. Also steigt nur der Landesmeister in die Oberliga auf. Die Brandenburgliga verlassen müssen zwei Teams. Momentan stehen Schwarz-Rot Neustadt und Eintracht Miersdorf/ Zeuthen auf den Abstiegsplätzen.

Beide treten im Abstiegsfall künftig in der Landesliga an. Aus dieser gibt es aus der Nord- und Südstaffel jeweils einen Aufsteiger. Der FSV Bernau steht im Norden bereits als Meister fest, im Süden hat der VfB Hohenleipisch die besten Karten. Absteiger aus den Landesligen gibt es nach dem Rückzug des FSV Forst Borgsdorf weitere vier: Der Storkower SC (Süd) und die Falkenthaler Füchse (Nord) stehen bereits als Absteiger fest, außerdem trifft es die beiden Tabellenvorletzten der beiden Landesligen. In der Nordstaffel ist die SG Michendorf so gut wie abgestiegen. Sie hat vor den beiden letzten Spieltagen sechs Punkte Rückstand auf den Tabellen-14., den Lokalkonkurrenten FSV Babelsberg 74.

Darüber keine Sorgen mehr zu machen brauchen sich die beiden Prignitzer Landesligisten in der Nord-Staffel. Einheit Perleberg und der Pritzwalker FHV 03 können schon länger für die kommende Spielzeit planen.

Das gilt auch eine Liga tiefer für den SV Rot-Weiß Gülitz. Denn aus den vier Landesklassen steigen vier Teams auf und sieben ab. Der punktbeste Tabellen-15. kann somit die Liga halten, was aktuell der SV Blau-Weiß 90 Gartz (Landesklasse Nord) wäre. Die Gülitzer liegen in der Staffel West auf Rang 14 und sind vom dahinter liegenden SV Rhinow/ Großderschau nich mehr einzuholen.

Demnach werden in der Landesklasse West in der Saison 2017/18 mit Gülitz, Veritas Wittenberge/Breese und dem Meyenburger SV Wacker wieder drei Prignitzer Teams auflaufen. Bei den Meyenburgern taucht allerdings ein Fragezeichen auf. Wie der „Prignitzer“ aus gewöhnlich gut unterrichteten Quellen erfuhr, gibt es bei Wacker einen nicht unerheblichen Aderlass. Trainer Raimung Mir soll schon seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt haben. Die Spieler Jan Eßmann (zum Pritzwalker FHV 03), Florian Rieck (Hansa Wittstock) und Maximilian Marek (Putlitzer SV) sollen ebenfalls gehen. Es geht auch das Gerücht um, Wacker meldet eventuell nur noch auf Kreisebene. Auf unsere Anfrage antworteten die Meyenburger: „Zur Zukunft in der Landesklasse und den personellen Veränderungen wird der Verein in Kürze Stellung nehmen.“





von Oliver Knoll

erstellt am 05.Jun.2017 | 23:33 Uhr