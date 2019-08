Fussball : Tausche Spieler gegen Tor

Kreisliga West: Unklarheit über den Ausgang der Partie Buckow – Uenze

von Oliver Knoll

19. August 2019, 23:57 Uhr

Ein zweistelliges Resultat, einige Überraschungen und ein Ergebnis, das so vielleicht gar nicht stimmt – Schon der erste Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Kreisliga West bot Gesprächsstoff. Erster Spitzenreiter ist der Groß Pankower SV Rot-Weiß nach dem 11:0 gegen die SpG Lenzen/Lanz. Etwas überraschend kam Groß Buchholz nicht über ein 2:2 gegen den BoxSV Wittenberge hinaus und der Veritas Wittenberge/Breese II besiegte Einheit Perleberg II mit 4:1. Dagegen herrscht bei Buckow gegen Uenze noch Unklarheit über den Ausgang der Partie.

SV Buckow – TSV Uenze 04. In den offiziellen Ergebnismedien des DFB war zunächst kein Eintrag über den Ausgang der Partie zu finden. Die Homepage der Uenzer meldet einen 5:2-Sieg des TSV und nennt auch die Torschützen (Bär, Hackl, Werner, Fibian und Sommer). Gestern Vormittag erreichte den „Prignitzer“ eine Nachricht (Anm.: Absender ist der Redaktion bekannt): „Buckow hatte wohl zu wenig Spieler. Zwei Uenzer sind rübergegangen. Endstand war 4:5. Pro Spieler wurde dann ein Tor bei Buckow abgezogen, deshalb 2:5.“ Eine Art Tausch von Spieler gegen Tor.

Der „Prignitzer“ fragte nach bei Staffelleiter Joachim Teichmann. „Ich habe noch keine Informationen zu diesem Spiel. Aber ich habe alle Beteiligten angeschrieben und um Aufklärung gebeten. Mal sehen was sich ergibt. Wenn die Informationen in dieser Nachricht so stimmen, dann gibt es Arbeit für das Sportgericht“, antwortete er.

Das Ergebnis ist mittlerweile – kurz vor Redaktionsschluss dieser Seite – in den DFB-Medien erschienen. Allerdings ohne weitere Informationen.

SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde – Putlitzer SV 1:3 (1:2). „Es waren zwei gleichwertige Teams, wobei Putlitz in der 1. Halbzeit mehr Torchancen hatte. So führten sie verdient 2:1. Nach der Pause hatten wir mehr vom Spiel und waren dem Ausgleich nahe, doch das Tor machte Putlitz“, berichtete SVP-Routiniers Stephan Michelis. - Tore: 0:1 Marvin Harm (7.), 1:1 Marvin Kuhnert (18.), 1:2 Lukas Blumenthal (26.), 1:3 Fabrice Hanke (81.)

SV Groß Buchholz – BoxSV Wittenberge 2:2 (1:0). „Das Spiel lief etwas schleppend und wir hatten zu viele Fehler im Aufbau. Wir hatten mehr von uns erwartet und müssen uns nun mit einem 2:2 abfinden“, erklärte der Buchholzer Trainer Martin Hennig. - Tore: 1:0 Christian Geist (31./Elfmeter), 1:1 Axel Hanf (59.), 1:2 Steffen-Jonas Dahlke (85.), 2:2 Sören Zander (86.)

Veritas Wittenberge/Breese II – Einheit Perleberg II 4:1 (1:1). Die Einheit-Reserve begann stark und ging in Führung. Der etwas glückliche Ausgleich der Platzherren fiel durch einen doppelt abgefälschten Schuss. Nach der Pause stellte Veritas II um, steigerte sich erheblich und kam zum verdienten Sieg. - Tore: 0:1 Arben Shala (4.), 1:1 Gordon Lahno (34.), 2:1 Tino Möhring (55.), 3:1 Lahno (74.), 4:1 Christian Otte (86.).

Groß Pankower SV Rot-Weiß – SpG Lenzen/Lanz 11:0 (7:0). Der Mitanwärter auf den Staffelsieg deklassierte die neu formierte Spielgemeinschaft deutlich. - Tore: Tony Schulz (17., 32., 36., 52., 71.), Sylvio Münch (8., 34.), Hannes Krüger (28.), Sven Vierjahn (40.), Juri Zelenko (73.), Norman Nagl (85.)

Rot-Weiß Gerdshagen – Rot-Weiß Gülitz 1:3 (1:1). Gülitz war die bessere Mannschaft, tat sich aber schwer. Erst in der Schlussviertelstunde geriet die Elf auf die Siegerstraße. - Tore: 0:1 Patrick Gruel (19.), 1:1 Björn Gawallek (32.), 1:2 Hannes Stöck (76.) 1:3 Vladimir Shtanchaev (83.)

Reckenziner SV – MTV 1863 Freyenstein 2:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Tommy Schmidt (1., 20.), 2:1 Jonas Blum (32.)