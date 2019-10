Tischtennis : Trio setzt sich ab

ESV Wittenberge IV, Pritzwalker SV IV und SV Perleberg III führen Kreisliga an

von Oliver Knoll

15. Oktober 2019, 23:45 Uhr

Die Tischtennis-Kreisliga ist mit der gestrigen Partie SV Perleberg III gegen Pankower SV Rot-Weiß III (bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht beendet) in die zweite Hälfte der Hinrunde gestartet. Die neun Teams haben zwischen zwei und vier Spiele absolviert. An der Spitze liegt ein Trio, das wohl den Kreistitel unter sich ausmachen wird. Am Tabellenende warten zwei Mannschaften noch auf ihren ersten Punktgewinn.

Spitzenreiter ist derzeit der ESV Wittenberge IV. Viermal verließ das Team die Platten insgesamt als Sieger und gab dabei nur beim 10:1 bei Perleberg IV ein einziges Einzel ab. Den Wittenbergern folgt der Pritzwalker SV IV, der drei Siege, aber eben auch schon eine 5:10-Niederlage beim SV Perleberg III auf dem Konto hat. Eben diese Perleberger belegen momentan Rang drei. Sie haben eine weiße Weste, aber auch erst zwei Partien absolviert.

Hinter diesem Trio bilden vier Mannschaften das Mittelfeld. Am Schluss des Feldes liegen der Pankower SV Rot-Weiß III und Neueinsteiger Einheit Glöwen, die beide bislang jeweils drei Niederlagen hinnehmen mussten.

Die Favoritenstellung des ESV Wittenberge IV untermauert ein Blick auf die bisherige Spieler-Einzelrangliste. Vier Akteure aus der Elbestadt sind dort unter den besten Fünf zu finden: Jürgen Zimmerling (8:0-Siege), Naser Almtwali (8:0), Heiko Hannemann (7:0) und Jens Grunwald (6:0) belegen ungeschlagen die Plätze eins, zwei, vier und fünf. Lediglich Rico Malzahn vom SV Lok Pritzwalk drängte sich mit 8:1 Siegen auf den 3. Rang dazwischen. Neun weitere Spieler, darunter Torsten Haeselbarth (6:0), Malte Basner (5:0/beide Perleberg III) und Florian Jordan (4:0/Perleberg IV) sind noch unbesiegt. Die Doppelwertung führen Jürgen Zimmerling/Naser Almtwali (4:0) an.

Auf das erste Gipfeltreffen der beiden vermeintlichen Staffelfavoriten müssen die Fans noch etwas warten. Am 26. November empfängt der ESV Wittenberge IV den SV Perleberg III in der Halle an der Scheunenstraße.