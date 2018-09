Vor eigenen Fans rehabilitieren

PHC Wittenberge strebt morgen gegen SSV Falkensee ersten Heimsieg an / Perleberg erwartet geschwächte Finowfurter

von Oliver Knoll

27. September 2018, 23:09 Uhr

Nach ihrer rund dreiwöchigen Pause geht es für die Handballer des PHC Wittenberge und des SV Blau-Weiß Perleberg jetzt wieder um Punkte. Verbandsligist Wittenberge empfängt morgen um 17 Uhr in der OSZ-Halle den SSV Falkensee. Die Perleberger haben in der Landesliga morgen um 18 Uhr in der Rolandhalle den Finowfurter SV zu Gast. Allerdings stand hinter der Austragung dieser Begegnung ein Fragezeichen. Ebenfalls in der Landesliga trifft der HC Pritzwalk um 18 Uhr in der Quandthalle auf Jahn Bad Freienwalde II.

PHC Wittenberge – SSV Falkensee. Die 20:40-Niederlage gegen Oranienburg in eigener Halle vor knapp drei Wochen war schon ein herber Schlag für das PHC-Team. „Nach der desolaten Leistung gegen Oranienburg sind wir insbesondere den Zuschauern Wiedergutmachung schuldig. Wir wurden klar in unsere Schranken gewiesen und unsere Baustellen aufgezeigt. Ich hoffe auf eine deutliche Steigerung in der Deckungsarbeit. Geschenke werden uns in der Verbandsliga nicht mehr verteilt. Nachlässigkeiten werden bestraft. Wollen wir uns im oberen Tabellenbereich aufhalten, müssen wir Samstag beide Punkte holen. Ich denke das ist jedem bewusst, so dass ich schon mit einer Leistungssteigerung der ganzen Mannschaft rechne“, sagte PHC-Trainer Martin Hückel.

Der Gast aus Falkensee, Tabellenachter der vergangenen Saison startete mit einem 23:23 gegen den 1. SV Eberswalde in die neue Spielzeit. Es folgten zwei Niederlagen bei der SG Westhavelland (26:30) und gegen Berolina Lychen (33:38). Mit den daraus resultierenden 1:5 Punkten ist die Mannschaft um die guten Werfer Julius Schütz und Maurice Gernig im Augenblick Vorletzter der Nordstaffel der Liga.

SV Blau-Weiß Perleberg – Finowfurter SV. Seit Mittwochabend herrschte reger Kontakt zwischen Perleberg und Finowfurt. „Vielleicht fällt das Spiel aus, denn der Finowfurter Trainer Toni Renz hat mir mitgeteilt, dass mehrere Spieler seiner Mannschaft krank oder verletzt sind“, berichtete Marcel Domagala, Spielertrainer der Blau-Weißen, zunächst. Gestern Nachmittag fiel dann die Entscheidung: Das Spiel findet statt.

„Die Finowfurter kommen wahrscheinlich doch. Aber mit der zweiten Mannschaft oder so“, teilte Domagala mit. Die Gäste werden ihr stark ersatzgeschwächtes Team mit Ü 40-Akteuren der zweiten Vertretung auffüllen. Damit umgehen sie die Absage, die ein Strafgeld nach sich ziehen würden.

Den Perlebergern ist die Aufstellung des Kontrahenten nicht so sehr wichtig. Sie schauen auf sich selbst. „Wir nehmen uns vor, auf jeden Fall zu gewinnen. Die Punkte sind Pflicht und wir wollen unsere Heimserie wieder starten“, sagte Marcel Domagala.