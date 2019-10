Fussball : Weisen quält sich ins Viertelfinale

Oberer Kreispokal: Eiche 05 bezwingt Zaatzke mit Mühe 2:1

von Oliver Knoll

13. Oktober 2019, 21:38 Uhr

Nur noch der SV Eiche 05 Weisen vertritt die Westprignitzer Farben im Viertelfinale des Oberen Fußball-Kreispokals von Prignitz/ Ruppin. Die Elf besiegte Zaatzke 2:1. Ausgeschieden sind hingegen Hertha Karstädt (1:4 gegen Alt Ruppin) und Wacker Meyenburg (1:4 bei Blumenthal/Grabow).

SC Hertha Karstädt – SV Eintracht Alt Ruppin 1:4 (1:1). Eine ordentliche Kulisse, gute Stimmung und eine Heimelf, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut verkaufte. Der Pokalnachmittag in Karstädt machte Spaß. Aus Sicht der Gastgeber zunächst umso mehr. Sie standen in der Defensive gut, machten es dem Spitzenreiter der Landesklasse im Angriff schwer. Als dann auch noch Hertha-Kapitän Johannes Hein den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Alt Ruppiner-Keeper Max Döbbelin mit einem Fernschuss zum 1:0 (18.) überraschte, stieg die Stimmung. Das wurde dann gedämpft durch das 1:1 von Justin Barkow (31.) nach der einzigen Unachtsamkeit der Karstädter Abwehr vor der Pause.

Auch nach dem Wechsel hielt der Kreisoberligist tapfer dagegen. Bis die Kräfte schwanden. „In den letzten 20 Minuten hatten wir einen Leistungsabfall und haben uns individuelle Fehler geleistet. Aber mit dem, was ich 70 Minuten von meiner Mannschaft gesehen habe, damit kann ich zufrieden sein. Insgesamt geht der Sieg des Favoriten in Ordnung“, lautete das Fazit von Hertha-Trainer Sven Möller. Für Alt Ruppin trafen Thomas Nowitzki (68., 78.) und Phillip Wolff (77.) zum 1:4-Endstand.

SV Eiche 05 Weisen – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 2:1 (1:0). „Es war ein nicht sehr ansehnliches Spiel. Die erste Halbzeit sah ein bisschen besser aus. Da hätte wir bei unseren Chancen nachlegen müssen. Die zweite Hälfte war nicht gerade zufriedenstellend“, sagte Eiche-Trainer Ronny Hohn zum Auftritt seiner Elf. Die ging zwar früh durch Nicolas Kout (10.) in Führung, versäumte es aber, den Vorsprung auszubauen.

Nach dem Wechsel gelang Zaatzke der schnelle 1:1-Ausgleich durch Ahmad Ferdaus Qayumi (49.). Danach verlor das Spiel an Niveau. Mit einer Ausnahme: Nach einem der wenigen guten Spielzüge der Platzherren setzte sich Hannes Weber auf der rechten Seite durch und passte in die Mitte auf Benjamin Schulz, der zum 2:1 (67.) vollendete. Das war gleichzeitig der Siegtreffer. „Wir sind eine Runde weiter und das nehmen wir mit. Aber wir spielen nicht so doll, sollten uns vielleicht mal wieder steigern“, erklärte Ronny Hohn.

SV Blumenthal/Grabow – Meyenburger SV Wacker 4:1 (3:0). Die Wacker-Elf lag bereits zur Pause deutlich im Hintertreffen. Den Ehrentreffer beim Stand von 0:4 erzielte Felix Bergemann (62.).