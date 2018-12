Wiedersehen nach neun Jahren

Frühere Wittenberger Tischtennisgrößen treffen sich beim Heinz-Günther-Gedächtnisturnier und plaudern über vergangene Zeiten

von Torsten Gottschalk

26. Dezember 2018, 23:15 Uhr

Waldemar Gewiss, Axel Bade und Siegfried Templin hatten sich viel zu erzählen. Erstmals seit neun Jahren trafen sie sich anlässlich des Wittenberger Heinz-Günther-Gedächtnisturniers wieder, um über die guten alten Zeiten zu plaudern. Während Gewiss immer noch in Wittenberge wohnt, lebt Bade mittlerweile im mecklenburgischen Boizenburg. Auf dem Weg zu ihrem Wiedersehen holte er Templin aus Lenzen ab.

„Wir wollten uns mal wieder treffen. Da kam die Einladung von Klaus (Wendekamm – Anm. d. Aut.) genau richtig“, berichten die drei „Altinternationalen“, die nur gelegentlich Kontakt zueinander haben und wohl nur älteren Tischtennis-Anhängern keine Unbekannten sein dürften.

Gemeinsam mit Heinz Günther waren Gewiss, Bade und Templin mitverantwortlich für den Aufschwung der 1950 gegründeten Tischtennis-Abteilung bei der BSG Lok Wittenberge in den 1960er Jahren. Gleich dreimal qualifizierte die Lok-Männermannschaft als Meister des Bezirkes Schwerin für die Aufstiegsspiele zur DDR-Liga. Nach zwei vergeblichen Anläufen gelang den Elbestädtern 1966 der Aufstieg in die damals zweithöchste Spielklasse. Am Ende der Saison wurde man Siebter, spielte ein Jahr später wieder eine Klasse tiefer, um 1968 nochmals in der DDR-Liga aufzuschlagen. Nach dem abermaligen Abstieg wurde es etwas ruhiger um das Lok-Team.

„Ach das waren Zeiten. Wir waren auch ein feiner Haufen“, erinnert sich der mittlerweile 79-jährige Siegfried Templin und erhält zustimmendes Kopfnicken seiner Mitstreiter. „Wir haben auch nicht jeden aufgenommen“, wirft Waldemar Gewiss ein und erntet abermalige Zustimmung. Damals sei man noch nicht so „luxuriös“ gereist, wie die jungen Leute von heute. „Wir kannten alle Bahnhöfe in der Region. Und gegen uns spielen wollten die wenigsten gern“, grinst Bade.

Über ihren damaligen Mitstreiter Heinz Günther, mehrfacher Meister und Auswahlspieler des ehemaligen Bezirkes Schwerin und 1996, im Alter von nur 56 Jahren und damit viel zu früh verstorben, hat das Trio nur lobende Worte übrig. „Heinzi hat für das Tischtennis gelebt.“ Heinz Günther zu Ehren veranstaltet der ESV Wittenberge seit 1997 ein Turnier, das sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem der Höhepunkte im alljährlichen Turnierplan zahlreicher Spitzenspieler der Region gemausert hat.

Ihre einst so innig geliebte Sportart verfolgt das Trio nach eigener Aussage nur noch in der Presse. Auch sei das Spiel mit dem weißen Zelluloidball „viel schneller geworden“. ESV-Abteilungsleiter Klaus Wendekamm, der Waldemar Gewiss, Axel Bade und Siegfried Templin noch in seinen Kinder- und Jugendzeiten selbst spielen und meist siegen sah, schwärmt noch immer von den Qualitäten der Oldies. „Gegen die hätte keiner von den Teilnehmern unseres heutigen Turniers gewonnen“, ist sich Wendekamm sicher.