Leichtathletik : Zu neuen Höhen aufgeschwungen

Prignitzer Hochsprung-Kreismeisterschaften in der Perleberger Rolandhalle mausern sich zum Festival der Bestleistungen

von Torsten Gottschalk

26. Februar 2019, 05:58 Uhr

Als Noah Garkisch vom SC Hertha Karstädt bei den Prignitzer Hochsprung-Hallenkreismeisterschaften im zweiten Versuch die Höhe von 1,75 Metern meisterte, rissen seine Trainer Axel Richert und Rolf Zimmermann die Arme jubelnd in die Höhe. Gerade hatte ihr Schützling seine eigene Bestmarke in der Halle um vier Zentimeter verbessert. „Noah war zuvor zwei Wochen krank, konnte nicht trainieren“, erklärte Richert seine Begeisterung, die sich sogar noch steigern sollte. Denn Garkisch übersprang anschließend auch 1,78m, stieg erst – kräftemäßig am Ende – bei zweimal gerissenen 1,80m aus. Den Titel bei der männlichen Jugend A hatte der 17-Jährige da schon in der Tasche. Zuvor hatte sich Garkisch bis zur Höhe von 1,70m ein Duell mit Julius Pleße vom ESV Wittenberge geliefert. Beide blieben bis dahin ohne Fehlversuch.

Ein packendes Duell auf dem Niveau einer Landesmeisterschaft lieferten sich auch Laurentiu Mahnovschi (Geschwister-Scholl-Schule Perleberg) und Luca Starck (SSV Einheit Perleberg) in der Altersklasse M13. Während Mahnovschi, der den Flop nur im Rahmen des Schulsports übt, seine Bestleistung um fünf auf 1,45m steigerte und Zweiter wurde, holte sich Starck den Titel mit übersprungenen 1,50m. Damit verbesserte der Potsdamer Sportschüler seinen persönlichen Rekord gleich um zehn Zentimeter.

Mit neuen Bestleistungen sprangen auch Laura Treger (AK 10) und Annabelle Köhler (AK 11/beide Einheit Perleberg) zum Titel. Treger steigerte sich um 15 Zentimeter auf 1,15m und distanzierte, wie Köhler, die Konkurrenz deutlich.

Insgesamt wurden in der Perleberger Rolandhalle 18 Titel in den verschiedenen Altersklassen vergeben. Sieben Kreismeister stellte der SSV Einheit Perleberg, sechs Titel gingen an den SC Hertha Karstädt und vier an die Geschwister-Scholl-Schule Perleberg.

Einmal auf dem Treppchen ganz oben stand der ESV Wittenberge durch Elina Brohse. Der gelang mit übersprungenen 1,55m der höchster Satz des Tagesbei den jungen Damen. Die amtierende Landesmeisterin der 15-Jährigen im Freien blieb damit zwar hinter ihrer Bestleistung (1,62m), hat aber nach eigener Aussage erst mit der Saisonvorbereitung begonnen.

Trotz der in den letzten Jahren konstant gebliebenen Teilnehmerzahlen – am Samstag waren 67 Athleten am Start – würden sich die Veranstalter mehr Starter aus anderen Vereinen und Schulen wünschen. Erfreulich war allerdings die hohe Anzahl von Springern, die den Hochsprung nur im Rahmen des Schulsports übten und trotzdem gute bis sehr gute Leistungen zeigten.

Bestes Beispiel ist die Grundschule Geschwister Scholl, die ihre besten Springer der Schulmeisterschaft zu den Titelkämpfen entsandte. Ein Lob gebührt auch dem Veranstalter SSV Einheit Perleberg. Udo Brandl als Moderator informierte die Zuschauer und motivierte sie dazu, die Sportler mit Beifall zu unterstützen.