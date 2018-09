Bohlekegeln : Zum Saisonauftakt keine Punkte

Seedorfer Kegler verlieren Bundesliga-Punktspiele in Hannover und Hamburg-Bergedorf jeweils mit 0:3

von Torsten Gottschalk

18. September 2018, 08:17 Uhr

Die Bohlekegler vom SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 haben zum Saisonauftakt der 1. Bundesliga die erhofften Punkte klar verpasst. Am Samstag mussten sich die ersatzgeschwächt angetretenen Männer vom Löcknitzstrand beim KSK Rivalen Hannover mit 5283:5380 (0:3, 27:51) geschlagen geben. Das Spiel bei Aufsteiger SKV Bergedorf verloren die Seedorfer am Sonntag deutlich mit 5252:5435 (0:3, 23:55).

„Das war kein glücklicher Saisonauftakt. Einige von uns haben ihren derzeitigen Leistungsstand deutlich aufgezeigt bekommen und hinken ihren eigenen Ansprüchen doch weit hinterher“, fand Frank Wilke nach dem ersten Doppelspieltag deutliche Worte. Der SVL-Mannschaftsleiter nahm sich von der Kritik selbst nicht aus. „Dass wir in Hannover nicht gepunktet haben, nehme ich auf meine Kappe. Ich habe am Ende einfach den Faden verloren“, so der 51-Jährige, der nach starkem Beginn bei 883 Holz hängen blieb. Ersatzmann Marcus Derlig kam auf 861 Holz.

Dabei begannen die Prignitzer im Kegelcenter Hannover stark. Im ersten Durchgang schob Mathias Metzdorf mit 908 Holz die Tages- und Mannschaftsbestleistung und machte so Hoffnung auf eine Überraschung. Auch Partner Jürgen Reimann (881) enttäuschte nicht. Der Seedorfer Mittelblock mit Norbert Witzel (870) und Sebastian Rönning (880) verlor dann allerdings den Kontakt zu den Rivalen, die ihren Vorsprung im Schlussdurchgang weiter ausbauten.

Beim Aufsteiger in Hamburg-Bergedorf waren die Seedorfer tags darauf chancenlos. „Bergedorf hat auf der anspruchsvollen Bahn auch richtig klasse gespielt“, zollte Wilke (883) den Gastgebern um den Tagesbesten Michael Lüth (918) ein Lob. Bei den Seedorfern hingegen blieb vieles Stückwerk. Auch die Liveübertragung des Spiels im Internet (sportdeutschland.tv) war nach Meinung von Wilke („Ich selbst habe gar nicht dran gedacht.“) nicht ausschlaggebend. Mit 896 Holz war Metzdorf, der dafür acht Einzelwertungspunkte kassierte, erneut bester Seedorfer. Norbert Witzel (861), Max Jannasch (863), Jürgen Reimann (877) sowie Sebastian Rönning, der für den verletzt ausscheidenden Rainer Pagels (beide 872) eingewechselt wurde, kamen mehr oder minder gut mit den Bedingungen zurecht.