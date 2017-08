Sternberger Triathlon : 18. Auflage startet Ende August

vergrößern 1 von 1 Foto: thom 1 von 1

Ende des Monats, genau am Sonntag, dem 27. August, erfolgt der Start zum 18. Sternberger Triathlon in den Wellen des Sternberger Sees. Ab 10 Uhr gehen die Teilnehmer auf die 750 Meter lange Schwimmstrecke, es folgen 20 Kilometer mit dem Rennrad und danach ein Fünf-Kilometer-Lauf entlang des Sees. Bis gestern hatten sich schon 34 Frauen und Männer sowie sieben Staffeln in die Starterlisten eingetragen. Das Teilnehmer-Limit liegt bei 150, also ist noch jede Menge Luft. Einzelstarter oder auch Staffeln können sich online (www.redtime.de) anmelden oder bei Dietmar Merseburger, Rittersitz 5 in 19406 Sternberg (Tel.: 03847/ 5401). Nachmeldungen sind gegen eine Gebühr am Wettkampftag möglich soweit das Limit nicht erreicht ist.

von Thomas Zenker

erstellt am 02.Aug.2017 | 23:25 Uhr