segeln : Diese Crew ist einfach nicht zu toppen

Volker Schoen und Andreas Schickel vom Sternberger SV ersegeln bei den deutschen Meisterschaften der Ixylons auf dem Partwitzer See ihren neunten Titel

von Thomas Willmann

01. August 2018, 23:00 Uhr

Die Sternberger Segler kommen derzeit aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Während am Wochenende noch die Finnsegler im heimischen Revier ihre letzte Wettfahrt der 19. Sternberger Finn-Regatta absegelten, mit Lokalmatador Erik Schmidt als hervorragendem Drittplatzierten, verbreitete sich im heimischen Verein schon die frohe Kunde: Sie sind wieder Deutsche Meister geworden. „Sie“, das ist die Crew Volker Schoen/Andreas Schickel vom Sternberger SV, die bei den Deutschen Meisterschaften der Ixylons auf dem Partwitzer See (bei Hoyerswerda) an den Start gegangen war. Mit insgesamt 49 teilnehmenden Crews war dies wohl das bisher größte Feld bei einer Ixylon-DM.

Hitze und Leichtwetterlage machten den Aktiven ordentlich zu schaffen. „Es war manchmal schon ein Nervenkrieg“, berichtete Volker Schoen – das Warten bei Hitze auf den Start, der Wind mit seinen Aussetzern, der die Segler zum „Stehen“ verdammte und Vorsprünge dahinschmelzen ließ,... Von den acht geplanten Rennen konnten am Ende sechs gesegelt werden.

Bereits am ersten Regattatag unterstrichen die Sternberger eindrucksvoll ihre Favoritenrolle, nicht zuletzt auch durch ihren Kampfgeist. Durch Windaussetzer gleich in der ersten Wettfahrt ins hintere Drittel des Feldes zurückgefallen, kämpften sich Schoen/Schickel wieder an die Spitze heran und kamen als Vierte ins Ziel. In den nächsten beiden Rennen kontrollierten sie das Feld von vorne, verteidigten ihren Vorsprung und wurden jeweils Erste.

Kampfgeist war auch ein gutes Stichwort für den nächsten Tag. Nur drei Punkte trennten sie von ihren härtesten Konkurrenten, Johanna Claus und Jan-Ole Höppner. Doch die Rostocker fuhren nach einem siebten Platz im vierten Rennen in der folgenden Wettfahrt falsch durchs Ziel und wurden für dieses fünfte Rennen disqualifiziert, während die Sternberger erneut einen Sieg und einen sechsten Platz ersegelten. Am Sonnabend ging nur noch ein Rennen über den Kurs. Selbst der Sieg der exzellent segelnden Rostocker Crew Claus/Höppner konnte die Sternberger nicht mehr gefährden. Der neunte Meisterschaftserfolg für Volker Schoen und Andreas Schickel war unter Dach und Fach.

„Trotz der Wetterbedingungen haben sich die Könner wieder durchgesetzt“, kommentierte Volker Schoen das Abschlussklassement. Hinter den beiden Spitzenduos ordneten sich Simone Witte-Wahrendorf (TSG Berlin)/Torsten Völker (Neustadt-Glewe) und Jens-Uwe Weggässer/Steffen Uhlemann (SV Einheit Werder) auf den Rängen drei und vier ein. Sie schafften es mehrmals, auch den Topplatzierten ihr Heck zu zeigen. Jürgen Brietzke/Matthias Stockhaus (WSV Lausitzer Seenland) hatten in der fünften Wettfahrt einen Sieg ersegelt und lagen danach auf Platz drei der Gesamtwertung. Doch ein Windloch auf dem letzten Kurs kostete den Medaillenrang. So wurde es letztlich Platz fünf.

Viel Lob gab es von den Aktiven für die Gastgeber vom Segelclub Partwitzer See, die erstmals Ausrichter dieses großen Segelereignisses der Ixylonklasse waren. Für ihre Gäste hatten die Partwitzer ein „Best of“ ihres Vereins zusammengestellt. Viele Segler kannten noch das alte Revier am Knappensee. Dokumentiert waren in anschaulicher und interessanter Form der Umzug an einen „neuen“ See und wie aus einem Baggerloch ein neues Erholungszentrum und Segelrevier entstanden.