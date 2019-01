Judo-Verein Brüel : Erfolgreichste Judoka geehrt

Judo-Verein Brüel startet mit Ehrung der Nachwuchs-Talente Yasam-Saibe Giniz und Tjark Hansen ins neue Wettkampfjahr

von svz.de

10. Januar 2019, 23:35 Uhr

Ist die Sportlerwahl in Mecklenburg-Vorpommern noch voll im Gange, so ist diese bei den Judokas in Brüel bereits beendet. Traditionell startete der Judo-Verein Brüel mit einer Ehrung seiner erfolgreichsten Athleten in das neue Wettkampfjahr. Zwei schöne Pokale nebst Erinnerungsurkunde wurden vom Brüeler Judo-Urgestein Lothar Trepzik bereitgestellt. Kriterium dieser Auswahl, sind die Anzahl der Teilnahmen an Meisterschaften, Breitensport-Wettkämpfen und deren Ergebnisse.

Hierbei stachen im Jahr 2018 mit Yasam-Saibe Giniz und Tjark Hansen zwei zwölfjährige Athleten aus der über 30 köpfigen Kämpferschar des JVB heraus. Beide erkämpften in ihren Gewichtsklassen jeweils die Bronzemedaillen bei den Landesmeisterschaften sowie den Landesjugendspielen. Außerdem beteiligten sie sich, Yasam an sieben und Tjark an fünf weiteren breitensportlichen Turnieren und konnten auch dort immer Podestplätze für sich und den JVB erkämpfen. Yasam-Saibe Giniz kam sehr gut mit den gestellten Leistungsanforderungen zurecht und konnte zu Recht in vielen Vergleichen mit ihrer Entschlossenheit und Siegeswillen auch für den männlichen Judonachwuchs aus Brüel als Vorbild fungieren.

Tjark Hansen meldete sich im Jahr 2018 nach einer fast einjährigen Wettkampfpause auf der Tatami zurück und zeigte beeindruckend was für ein Kämpferherz unter seiner blauen Judojacke schlägt. Beide stehen ab diesem Jahr in der U15 auf der Tatami und somit der Herausforderung der älteren und erfahrenen Kontrahenten gegenüber. Diese Erfahrungen müssen aus Brüeler Sicht weiter 15 Sportlerinnen und Sportler sammeln, die ebenfalls mit dem Jahreswechsel in die höheren Altersklassen rutschen. Vergleiche mit weitaus erfahrenen Judokas stehen somit im Judo-Lehrplan für alle Altersklassen-Neulinge.

Aber auch hier gilt die alte japanische Weisheit: Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat bereits verloren.