fussball : Gäste in vielen Belangen überlegen

Penzliner SV gewinnt auch dritten Vergleich mit FC Seenland Warin und sichert sich durch 5:1-Sieg zugleich den 3. Signal Iduna-Cup

von Thomas Willmann

06. August 2018, 23:00 Uhr

Es ist wieder nichts geworden aus dem ersten Sieg des FC Seenland Warin gegen den Penzliner SV. Im inzwischen dritten Vergleich der beiden Landesliga-Teams setzte sich der letztjährige Meisterschaftssiebte der Staffel Ost in der Wolfsystem-Arena klar mit 5:1 durch. Damit gewannen die Penzliner zugleich auch die dritte Auflage des Signal Iduna-Cups und konnten mit einen kleinen Siegercheck im Gepäck, den Versicherungsvertreter Willi Bold aus Brüel überreichte, die Heimreise antreten.

An diesem Tag präsentierten sich die Gäste den Warinern gleich in mehreren Belangen überlegen. Penzlin zeigte die reifere Spielanlage, agierte insgesamt gefälliger und auch wesentlich torgefährlicher als der Gegner. Mit viel Dynamik über die Außenpositionen wurde die FC-Hintermannschaft immer wieder vor Probleme gestellt. Aus so einer Situation entstand auch die Führung der Gäste. Ein unbedrängter Kopfball aus zentraler Strafraumposition und kurzer Distanz bedeutete das frühe 0:1 (5.). Als sich die Wariner so allmählich besser ins Match hineingearbeitet zu haben schienen – einige FC-Akteure machten bei den hochsommerlichen Temperaturen ohnehin nicht den frischesten Eindruck –, kassierten sie prompt den zweiten Gegentreffer (28.). Der fiel allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position. Hier hatte sich der Schiedsrichter, der dieses Freundschaftsspiel ohne Unterstützung an den Linien leitete, wohl etwas verschätzt. Doch nur eine Minute später konnten die Platzherren mit einer ihrer eher seltenen Torchancen auf 1:2 verkürzen. Mit viel Gefühl versenkte Mittelfeldregisseur Dennis Martens gekonnt einen 23-m-Freistoß direkt im rechten unteren Eck. Die Freude über den Anschlusstreffer war allerdings von kurzer Dauer. Schon im nächsten Angriff wurde das wieder ganz schlechte Positionsspiel in der Seenland-Defensive mit dem 3:1 bestraft (31.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte sahen die etwa 100 Zuschauer auch einen vielversprechenden Angriffszug der Einheimischen, der aber nicht zum erneuten Anschluss führte (48.). Anschließend verfielen die Akteure doch etwas in den „Sommerfußball-Modus“. Erst in der Schlussviertelstunde nahm die Partie wieder Fahrt auf. Zwischenzeitlich hatten die Wariner, die abermals einige Probespieler zum Einsatz brachten, noch Glück bei einem Schuss an den Innenpfosten (55.). Vor allem die Gäste zeigten zum Ende hin noch einmal mehr Entschlossenheit, wirkten engagierter. Das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Heimelf. Mit relativ einfachen Mitteln konnten die Penzliner noch zwei weitere Tore zum 4:1 (75.) und 5:1 (88.) nachlegen.

Bevor es am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Anker Wismar um die ersten Meisterschaftspunkte der neuen Saison geht, absolviert der FC Seenland heute Abend noch einen letzten Test. Zu Gast am Glammsee ist um 19 Uhr die zweite Mannschaft des TSV Bützow.



FC Seenland Warin: Schröder – Thomas, Wirkus, Sana, Keil, Wirkus, S.Kolbusa, Martens, Manns, Ihde, Seidemann sowie vier Probespieler