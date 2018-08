Fußball Landespokal, 1. Runde : Gastgeber FCS Warin in der Außenseiterrolle

Mecklenburg-Vorpommern Pokal Lübzer Pils Cup: FC Seenland Warin empfängt morgen TSV Bützow am Glammsee

von svz.de

16. August 2018, 23:36 Uhr

In der ersten Runde des Landespokals treffen die Wariner Landesligafußballer auf den höherklassigen Verbandsligisten TSV Bützow. Damit wartet eine ganz schwere Aufgabe auf das Team des FC Seenland. Mit weiterhin engem Spielerkader, auch einigen angeschlagenen Akteuren, wird man aber trotzdem hoch motiviert zu Werke gehen und das sicher mit der Unterstützung der eigenen Fans. Denn: „Im Pokal ist ja bekanntlich alles möglich“.

In der vergangenen Pokalsaison schafften es die Wariner immerhin bis in die dritte Runde, scheiterte dort erst knapp in der Verlängerung mit 1:2 am Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg. Vorher hatte man schon in der zweiten Runde nach tollem Kampf den FC Förderkader Rene Schneider, ebenso Verbandsligist, am Glammsee mit 1:0 besiegt. Aber auch die Gäste aus Bützow zeigten im vergangenen Jahr, dass sie eine Pokalmannschaft sind. Der TSV schaffte es bis ins Halbfinale und scheiterte erst dort am FC Mecklenburg Schwerin mit 0:4.

Beide Kontrahenten verpatzten zwar vergangene Woche jeweils ihren Punktspielauftakt – Warin verlor zu Hause 1:2 gegen den FC Anker Wismar II und Bützow unterlag auswärts dem MSV Pampow mit 0:2 – der Gast ist aber trotzdem klarer Favorit dieser Partie. Übrigens trafen die Wariner schon einmal, gleich nach dem Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2014/15, in der ersten Pokalrunde auf den damals noch gleichklassigen TSV Bützow. In einem sehenswerten und spannenden Spiel siegten die Wariner seiner Zeit mit 4:3. Anstoß zum Pokalspiel ist morgen um 14 Uhr in der Wolfsystem-Arena in Warin am Glammsee.