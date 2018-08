Fußball Landesklasse III, 1. Spieltag : Gute Leistung nicht belohnt

Fußball Landesklasse III: FSV Bentwisch – Brüeler SV 1:0 (0:0)

von svz.de

15. August 2018, 23:03 Uhr

Nach der zufriedenstellenden Saisonvorbereitung mit zwei Remis gegen PSV Wismar (4:4) und Einheit Crivitz (1:1) sowie einem Sieg gegen den FSV Rühn (3:1), reisten die die Brüeler Landesklasse-Fußballer zum Saisonauftakt zum FSV Bentwisch. Dort lieferten die Steinke-Schützlinge über 90 Minuten eine disziplinierte Mannschaftsleistung ab, was auch von den vielen mitgereisten Anhänger nach dem Spiel honoriert wurde. Die Gastgeber waren allerdings effektiver vor dem Tor und sicherten sich die drei Punkte durch den einzigen Treffer n der 56. Minute durch Güldenpenning.

Die Gastgeber zeigten von Beginn an die reifere Spielanlage, doch Großchancen sprangen so gut wie keine heraus. Die Brüeler verteidigten geschickt. In 20 Minuten ließ der Gast nur zwei Schussversuche der Hausherren zu. Nach einer halben Stunde hatten die Gäste wie aus dem Nichts die Riesenchance zur Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Jonathan Edem schnell um und spielte den Ball in den Lauf von Fabian Steffan. Frei vor dem Schlussmann setzte er aber das Leder Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Die Brüeler merkten, dass beim Vorjahreszweiten des Landesklasse I mehr drin war als nur ein Punkt. Die Gastgeber wurden jetzt zielstrebiger in ihren Offensivaktionen und prüften zweimal Toni Kasten im BSV-Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel suchte Hannes Pöhle aus 18 Metern mit dem Außenrist den Torabschluss, doch der FSV-Schlussmann lenkte das Leder per Glanzparade an den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gastgebern zu einfach, sich in die gefährlichen Zonen vor dem Brüeler Tor zu kombinieren. Nach einer Maßflanke von der linken Seite, stieg Hauke Güldenpenning fünf Meter vor dem Tor perfekt hoch und jagte die Kugel über Toni Kasten hinweg zu 1:0-Führung ins Netz. Die Führung der Gastgeber war zu diesem Zeitpunkt verdient, zumal die Platzherren kurz zuvor das leere Tor nicht trafen (51.). Doch Bentwisch konnte seiner Favoritenrolle auch nach der Führung nicht gerecht werden. Die Gäste bissen sich zurück ins Spiel und schafften es nach 70 Minuten, das Spielgeschehen in die Hälfte der Hausherren zu verlagern. Aber die ganz große Möglichkeit zum Ausgleich blieb aus.